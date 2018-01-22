Полицейская операция напугала жителей поселка: ведутся поиски 67-летнего мужчины

Этой ночью в поселке Лоо Харьюского уезда было полно полиции. Происходящее сильно взволновало местных жителей.
«Впервые за 12 лет вижу такое», - сказал житель поселка Кирилл. По словам мужчины, поселок заполонили полицейские, а на футбольное поле посреди ночи приземлился вертолет. О необычной картине сообщили еще несколько читателей.
В Пыхьяской префектуре сообщили, что имела место поисковая операция.
Вместе с добровольцами стражи правопорядка разыскивали 67-летнего Эвальда, который вчера около 18.45 ушел из дома на улице Саха и не вернулся. К поискам был привлечен полицейский вертолет, но пока найти мужчину не удалось.
Эвальд среднего телосложения, рост около 170 см, у него седая борода и усы. На момент исчезновения был одет в черную куртку, зеленую кофту и штаны светлого цвета. Эвальд ходит согнувшись.
Полиция просит всех, кто может располагать какой-либо информацией о пропавшем Эвальде, звонить по телефону 112.