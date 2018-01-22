Полицейская операция напугала жителей поселка: ведутся поиски 67-летнего мужчины

«Впервые за 12 лет вижу такое», - сказал житель поселка Кирилл. По словам мужчины, поселок заполонили полицейские, а на футбольное поле посреди ночи приземлился вертолет. О необычной картине сообщили еще несколько читателей.

В Пыхьяской префектуре сообщили, что имела место поисковая операция.

Вместе с добровольцами стражи правопорядка разыскивали 67-летнего Эвальда, который вчера около 18.45 ушел из дома на улице Саха и не вернулся. К поискам был привлечен полицейский вертолет, но пока найти мужчину не удалось.

Полиция разыскивает 67-летнего Эвальда. ФОТО: Politsei

Эвальд среднего телосложения, рост около 170 см, у него седая борода и усы. На момент исчезновения был одет в черную куртку, зеленую кофту и штаны светлого цвета. Эвальд ходит согнувшись.