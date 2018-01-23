Театр имени Маяковского представит в Таллинне спектакль «Пигмалион»

Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион» поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.

Спектакль «Пигмалион». ФОТО: Афиша мероприятия

Пьеса Бернарда Шоу, повествующая о превращении простушки Элизы Дулиттл (Наталья Палагушкина) в изысканную светскую даму под чутким руководством лондонского профессора фонетики Генри Хиггинса (Игорь Костолевский), его мамы (Ольга Прокофьева) и полковника Пикеринга (Анатолий Лобоцкий). Ведь по условиям заключенного между ними пари профессор должен за несколько месяцев обучить необразованную цветочницу произношению, принятому в высшем обществе, и на светском приеме суметь представить ее как герцогиню…

Леонид Хейфец поставил свой спектакль о том, почему любовь была, но судьбы не случилось.

Спектакль «Пигмалион». ФОТО: Афиша мероприятия

По версии режиссера, Хиггинс — большой капризный ребенок. Его «женофобия» комична и трагична одновременно — из-за нее никто не будет счастлив, а Игорь Костолевский в главной роли — стопроцентное попадание. Его профессор невыносим: красивый, капризный, ядовитый. Это харизматичный хам, в которого легко влюбиться девочке с добрым сердцем. Элиза Натальи Палагушкиной именно такая — очень добрая и наивная. Но только в начале. Сцена ее ссоры с Хиггинсом после приема, на котором героиню приняли за герцогиню, — самая мощная в спектакле. И сыграна как трагическая: девочка вдруг осознает, что ей остается либо принять грубость любимого, тычки и насмешки как выражение любви либо уйти. Элиза выбирает второе.

В постановке удивительно яркие актерские работы. Помимо неподражаемых Костолевского и Палагушкиной свой колорит вносит и Анатолий Лобоцкий в образе учтивого, закованного в офицерскую броню Пиккеринга, а также Ольга Прокофьева в роли элегантной и мудрой миссис Хиггинс.

Спектакль «Пигмалион». ФОТО: Афиша мероприятия

Прибавьте к обаянию персонажей эффектный визуальный ряд. Сцена похожа на глянцевую открытку туристического Лондона: стеклянная витрина на вращающемся подиуме, автомобиль начала века, гигантский фонограф, фигура гвардейца и почти настоящий лондонский туман. А какие роскошные костюмы: кружево цвета топленого молока, очаровательные шляпки, твидовые пиджаки, бархатные бабочки...

В спектакле задействованы одни из лучших артистов Маяковки, а бессменным соавтором режиссера вновь стал художник Владимир Арефьев.

Спектакль «Пигмалион». ФОТО: Афиша мероприятия

Спектакль пройдет 23 мая на сцене Nordea.

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