В газовой атаке на Ласнамяэ не обошлось без пострадавших

Лучше перебдеть, чем недобдеть

Именно поэтому, а еще для того, чтобы узнать, почему же власти не отдали распоряжение удалить людей с территорий, наиболее близко расположенных к зоне утечки, мы обратились в Инспекцию по охране окружающей среды.

Пресс-секретарь Лейли Тууль для начала уточнила, что в данном случае речь не шла о газовой аварии и связанной с ней утечкой.

«В понедельник, 8 января, после обеда на дежурный телефон Инспекции по охране окружающей среды 1313 начали поступать сообщения о том, что в Таллинне, в районе улицы Суур-Сыямяэ распространяется запах газа. Источник запаха удалось очень быстро найти. (В любом случае это не было слишком просто: с потоками воздуха запах относит в сторону, поэтому очень сложно установить его изначальное происхождение, особенно в промышленной зоне, где возможных источников достаточно много), - объяснила Тууль. - В ходе проверки инспекторы прибыли на территорию Kuusakoski, куда утром того же дня был доставлен груз металлолома. Среди груды металла была обнаружена газовая емкость, получившая повреждение при транспортировке или складировании, от которой исходил неприятный запах. Под влиянием ветра неприятный запах распространился достаточно далеко, потревожив людей, из-за чего они начали обращаться с жалобами и в Инспекцию по охране окружающей среды».

Далее она рассказала, что, хотя утром 9 января на место прибыли работники фирмы EcoPro, занимающейся опасными отходами, откачали жидкость из емкости и промыли ее, неприятный запах распространялся в окрестностях еще пару дней.

«В тот же день, 8 января, химгруппа Спасательного департамента провела замеры на территории Kuusakoski и измерительные приборы не выявили концентрации, опасной для здоровья людей. Количество загрязняющих воздух веществ были ниже допустимой нормы. Исходя из этого, у официальных учреждений не было оснований прекращать рабочий день и отправлять людей по домам», - объяснила представитель инспекции.

Кроме того, замеры на территории Kuusakoski делала и вызванная Инспекцией по охране окружающей среды воздушная лаборатория Эстонского центра исследований окружающей среды: «Результаты анализов показали, что концентрация загрязняющих веществ была ниже нормы, установленной для производственной территории».

Но, тем не менее, люди пострадали, а у одного серьезно обострилось хроническое заболевание, причиной чего стал именно этот неопасный газ. «Неприятный запах, конечно, тревожит и это неудобно, но люди, у которых нет никаких проблем со здоровьем, спокойно переносят такие временные ситуации. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, более чувствительны к любым нарушениям, и проблемы со здоровьем могут возникнуть и тогда, когда предельные нормы еще не превышены. Может быть, в такой ситуации работодатель мог найти возможность, чтобы пойти навстречу своему работнику и позволить ему в случае плохого самочувствия пойти домой».