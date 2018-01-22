В газовой атаке на Ласнамяэ не обошлось без пострадавших

Две недели назад жители таллиннского района Ласнамяэ пережили три неприятных дня. Район накрыло настолько сильным запахом газа, что его ощущали и в Маарду, и в Саха-Лоо, расположенных в нескольких километрах от Таллинна. Тогда официальные власти поспешили успокоить ласнамяэсцев, заверив, что замеры воздуха ничего выходящего за пределы допустимого не показали, угрозы жизни и здоровью людей нет.
Источник запах был найден очень быстро, но потребовалось немного времени, чтобы устранить утечку и «проветрить» район. История сошла на нет, но…
Запах газа распространялся с таллиннской территории предприятия по сбору металлолома AS Kuusakoski, на которую в числе прочего привезли газовую емкость. Как уточнялось в пресс-сообщении предприятия, появившемся на третий день после ЧП, емкость была скрыта под грудой другого лома, поэтому ее не заметили при приемке. Позднее источник утечки газа нашли, жидкость выкачали, а саму емкость промыли.
Все это заняло три дня, в течение которых сильный ветер гонял газовые пары по всему району. Жители Ласнамяэ звонили спасателям, инспекторам по охране окружающей среды и в СМИ. А работники предприятий, расположенных по соседству с Kuusakoski, мужественно терпели. Пока не почувствовали себя слишком плохо.
По словам работников Inission Tallinn OÜ, их предприятие находится метрах в 300 от Kuusakoski. В первый раз, 8 января, запах газа они почувствовали где-то во второй половине рабочего дня. Но тогда это было не так навязчиво, да и руководство заверяло, что, по словам спасателей, никакой угрозы для жизни и здоровья людей нет. На другой день ветер сменил направление, и работники продолжали исполнять свои обязанности, изредка выходя в другие помещения, чтобы отдышаться.
Настоящий ад начался 10 января. Сильнейший, удушающий запах газа заполнил все помещения. Одна из работниц почувствовала себя настолько плохо, - начала кашлять и задыхаться - что практически самовольно покинула рабочее место. Но вскоре руководство отпустило и всех остальных, поскольку находиться на рабочих местах не было никакой возможности.
Уехавшая первой работница, по данным Rus.Postimees, до сих пор находится на больничном, и когда врач разрешит ей вернуться на работу, еще неизвестно. По ее словам, у нее от запаха газа обострилась астма, возник отек горла: «Да, тяжело, но у меня хроническая болезнь, а что с другими работниками - я пока не знаю».
Директор Inission Tallinn OÜ Марина Стрик обрадовалась тому, что журналисты обратились к ней с вопросами на эту тему: «Я рада, что вы этим заинтересовались. На мой взгляд, это вопиющий случай, и я удивлена, что ни одна официальная организация не откликнулась на наши запросы, мы ничего не получили, кроме сообщений, что угрозы нет и не было, и проблема решена».
По ее словам, два первых дня на производстве пахло газом лишь время от времени: «В первый день сильный запах был в офисе в течение полутора-двух часов. Боролись проветриванием, офисные работники выходили в помещение цеха, где ситуация была лучше. На второй день проблема в наших помещениях не ощущалась. Зато на третий день, несмотря на уверения властей об устранении проблемы, работать стало затруднительно».
Стрик уточнила, что как представитель работодателя не может принять претензию в том, что людей отпустили только на третий день и лишь в тот момент, когда у многих возникли явные проблемы со здоровьем: «Очень сложно определить, есть ли угроза для здоровья или нет, особенно, если власти утверждают обратное. Когда к обеду среды стало ясно, что становится только хуже, я приняла решение об остановке работы. В 12 часов дня фирма была закрыта. На четвертый день волна газового запаха направилась в противоположную сторону, и мы продолжили работу».
Мы поинтересовались, не думает ли предприятие требовать возмещения причиненного ущерба как пострадавшим работникам, так и себе: «По поводу компенсации ущерба вы задали очень хороший вопрос. Простой фирмы в течение половины дневной смены и полной второй смены привел к потерям и срыву графика поставок. Мы задавали вопрос о компенсации потерь разным организациям, но похоже, это затея безнадежная».
Компенсацию можно требовать
В этой ситуации мы посчитали правильным обратиться в Трудовую инспекцию. Важно было понять, можно ли считать несчастным случаем на производстве нелады со здоровьем, которые возникли не по вине работодателя, а, как в данном случае, из-за утечки газа на территории соседней фирмы. И что делать фирме, которая и сама пострадала от случившегося у соседей?
На вопрос ответила консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла. По ее словам, обязанностью работодателя является обеспечение безопасной и сохраняющей здоровье работников рабочей среды. Обязанностью работодателя также является исключение или снижение влияние тех рисков для здоровья работников, которые не исходят из основной деятельности предприятия или рабочей среды:
«Сюда относится и воздействие на здоровье в случае утечки каких-либо химикатов. Если выяснится, что среда, в которой находятся работники, не безопасна, например, в воздухе ощущается запах газа, работодатель должен заняться решением проблемы. Одной из возможностей может быть использование защитных средств для дыхательных путей, что, правда, сложно, поскольку не всегда может быть известно, какой химикат попал в воздух. Если нет информации о том, о каком химикате идет речь, невозможно и использовать правильную защиту для дыхательных путей. Второй возможностью является остановка рабочего процесса, то есть эвакуация работников с рабочих мест». Это руководство предприятия Inission Tallinn OÜ в итоге и сделало.
Однако, если в такой ситуации здоровью работника нанесен ущерб, то речь идет о несчастном случае на рабочем месте. Несчастным случаем на рабочем месте являются происшествия, которые связаны с работой или рабочей средой и которые произошли в то время, когда работник:
- исполнял служебные обязанности;
- занимался иной работой с разрешения работодателя;
- действовал в интересах работодателя;
- находился на перерыве, входящем в рабочее время».
И самое, в данном случае, главное: «Если здоровью работника нанесен ущерб на рабочем месте и в рабочее время, не имеет значения, что причиной этого стало третье предприятие или человек. Например, несчастным случаем на рабочем месте является автомобильная авария: работник исполнял на автомобиле служебные обязанности, а виновником аварии стал другой водитель. Как и при других несчастных случаях на рабочем месте нужно провести расследование и составить отчет о несчастном случае на рабочем месте.
Но в такой ситуации пострадавшей стороной является и фирма Inission Tallinn OÜ: «Поскольку возможное прерывание работы и несчастный случай на рабочем месте наносят работодателю материальный ущерб, работодатель может потребовать возмещения этого ущерба у виновника произошедшего. Но для этого должно быть ясно, кто виноват в возникновении ущерба».
Представитель Трудовой инспекции напомнила, что при обращении к врачу работник обязательно должен объяснить, при каких обстоятельствах возникло нарушение здоровья, чтобы врач мог зафиксировать это как несчастный случай на рабочем месте.
Идет расследование
Абсолютно точно известно, что утечка произошла на территории AS Kuusakoski. То есть, в данном случае руководство Inission Tallinn OÜ имеет право предхявить требование о возмещении ущерба, возникшего после вынужденного прекращения работы и для покрытия расходов на лечение, по крайней мере, одного работника, чей случай можно считать несчастным случаем на производстве.
Впрочем, Kuusakoski получил емкость с газом от третьего лица и, в свою очередь, может потребовать возмещения ущерба от него: если на секунду забыть о том, что наличие газа в емкости одни скрыли, а вторые проморгали. Мы обратились в AS Kuusakoski с вопросом: поступали ли к ним уже претензии от соседей и не планируют ли они сами обратиться с требованием к лицу, сдавшему емкость с газом под видом безобидного металлолома?
Председатель правления AS Kuusakoski Кулдар Суйтс объяснил: «8 января 2018 года на таллиннской территории AS Kuusakoski среди прочего металлолома была обнаружена газовая емкость, которая дала течь после того, как была поднята погрузочной машиной. Из-за сильного ветра неприятный запах распространился далеко за пределы территории предприятия».
Суйтс добавил, что все работы по обнаружению источника и ликвидации аварии велись под пристальным контролем и с исполнением указаний Спасательного департамента. «После прибытия химгруппы Спасательного департамента были произведены замеры воздуха, как в терминале AS Kuusakoski на улице Бетоони, так и за его пределами. Соответствующие замеры производили и на третий день после аварии. Проблем со здоровьем не возникло ни у спасателей, ни у работников AS Kuusakoski».
Ответить на конкретный, поставленный вопрос о компенсациях, Суйтс не смог, сославшись на то, что в данный момент Инспекция по охране окружающей среды ведет расследование, а потому нельзя раскрывать всех обстоятельств произошедшего.
Лучше перебдеть, чем недобдеть
Именно поэтому, а еще для того, чтобы узнать, почему же власти не отдали распоряжение удалить людей с территорий, наиболее близко расположенных к зоне утечки, мы обратились в Инспекцию по охране окружающей среды.
Пресс-секретарь Лейли Тууль для начала уточнила, что в данном случае речь не шла о газовой аварии и связанной с ней утечкой.
«В понедельник, 8 января, после обеда на дежурный телефон Инспекции по охране окружающей среды 1313 начали поступать сообщения о том, что в Таллинне, в районе улицы Суур-Сыямяэ распространяется запах газа. Источник запаха удалось очень быстро найти. (В любом случае это не было слишком просто: с потоками воздуха запах относит в сторону, поэтому очень сложно установить его изначальное происхождение, особенно в промышленной зоне, где возможных источников достаточно много), - объяснила Тууль. - В ходе проверки инспекторы прибыли на территорию Kuusakoski, куда утром того же дня был доставлен груз металлолома. Среди груды металла была обнаружена газовая емкость, получившая повреждение при транспортировке или складировании, от которой исходил неприятный запах. Под влиянием ветра неприятный запах распространился достаточно далеко, потревожив людей, из-за чего они начали обращаться с жалобами и в Инспекцию по охране окружающей среды».
Далее она рассказала, что, хотя утром 9 января на место прибыли работники фирмы EcoPro, занимающейся опасными отходами, откачали жидкость из емкости и промыли ее, неприятный запах распространялся в окрестностях еще пару дней.
«В тот же день, 8 января, химгруппа Спасательного департамента провела замеры на территории Kuusakoski и измерительные приборы не выявили концентрации, опасной для здоровья людей. Количество загрязняющих воздух веществ были ниже допустимой нормы. Исходя из этого, у официальных учреждений не было оснований прекращать рабочий день и отправлять людей по домам», - объяснила представитель инспекции.
Кроме того, замеры на территории Kuusakoski делала и вызванная Инспекцией по охране окружающей среды воздушная лаборатория Эстонского центра исследований окружающей среды: «Результаты анализов показали, что концентрация загрязняющих веществ была ниже нормы, установленной для производственной территории».
Но, тем не менее, люди пострадали, а у одного серьезно обострилось хроническое заболевание, причиной чего стал именно этот неопасный газ. «Неприятный запах, конечно, тревожит и это неудобно, но люди, у которых нет никаких проблем со здоровьем, спокойно переносят такие временные ситуации. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, более чувствительны к любым нарушениям, и проблемы со здоровьем могут возникнуть и тогда, когда предельные нормы еще не превышены. Может быть, в такой ситуации работодатель мог найти возможность, чтобы пойти навстречу своему работнику и позволить ему в случае плохого самочувствия пойти домой».
Работодатель и пошел. Понес материальные потери от срыва сроков заказов и понесет дополнительные траты, если работники, у которых возникли реальные проблемы со здоровьем, потребуют оформления произошедшего как несчастного случая на производстве. И было бы правильно, если бы руководство Inission Tallinn OÜ предъявило требование Kuusakoski, а Kuusakoski наказал того, кто тихонько подсунул ему емкость с газом. А государство, которому в нашей стране очень доверяют, все же тщательнее реагировало бы на происходящее и не замалчивало информацию, если рядом с местом ЧП находятся люди. Лучше перебдеть, чем недобдеть.