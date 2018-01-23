Картина дня: махинации с VIN-кодом, драка в торговом центре Viru, возможная отставка Рейнсалу и накаченный наркотиками автовладелец

По Эстонии и Европе ездят машины с одинаковым VIN-кодом

Выставленный вместе с семьей посреди столицы из автомобиля Nissan X-Trail раквереский врач Тынис Прулит, конечно, получил свою машину обратно, но, по оценке, автопродавцов и полиции, предотвратить возникновение таких неприятных ситуаций невозможно. Читайте далее...

Рейнсалу не намерен подавать в отставку

Министр юстиции Урмас Рейнсалу, по его словам, не собирается подавать в отставку. Читайте далее...

Адвокат просит оправдать приговоренного к 12 годам за убийство нарвской школьницы Дарьи

Защита Тоомаса Семыкина, которого Вируский уездный суд признал виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи, настаивает в Тартуском окружном на его оправдании. Читайте далее...

Департамент здоровья предупреждает родителей о смертельно опасной подростковой игре

Несмотря на то, что популярный в социальных сетях флешмоб Tide Pod Challenge пока еще не добрался до Эстонии, сейчас самое лучшее время для родителей убедить своих детей не участвовать в этой опасной игре. Читайте далее...

Студия Postimees: приёмник для подкидышей – колыбель надежды или поощрение к отказу от детей?

В Латвии проблему спасения нежеланных новорожденных детей попробовали решить с помощью бэби-боксов. Могла бы Эстония чему-то поучиться на этом опыте? Что стоит на пути возникновения анонимных приемников для подкидышей? Смотрите видео!

В Харьюмаа автовладельца до смерти накачали наркотиками, чтобы заполучить его машину

На прошлой неделе Харьюский уездный суд на закрытом заседании признал двух человек виновными в убийстве и приговорил их к длительным тюремным срокам. Читайте далее...

Вячеслав Леэдо хочет снова взяться за паромный бизнес

Несмотря на то, что паромным сообщением между материком и островами занимается государство, известный бизнесмен Вячеслав Леэдо не думает отказываться от этого бизнеса. Читайте далее...

В Пирита огромная собака не пускала мать с дочерью домой: животное ловили пять часов

Несколько дней назад в Таллинне в Пирита произошла неприятная история. Женщина с дочерью пыталась попасть домой в Меривялья, но во дворе их встретил большой пес. Похожее на немецкую овчарку животное не хотело никого пускать в дом. Читайте далее...

Полицейский автомобиль провалился под лед

Сегодня утром в деревне Рейу под Пярну под лед провалился полицейский автомобиль. Читайте далее...

Водитель грузовика из Эстонии попался на обмане в Норвегии

Как сообщает AT, в Норвегии в грузовике водителя из Эстонии был обнаружен электронный манипулятор AdBlue. Читайте далее...

Очередной интернет-магазин попал в черный список

Департамент защиты прав потребителей внес в черный список интернет-магазин фирмы FashAddict OÜ. Читайте далее...

Новый глава Больничной кассы: система оставляет человека наедине со своими проблемами