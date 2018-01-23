Картина дня: махинации с VIN-кодом, драка в торговом центре Viru, возможная отставка Рейнсалу и накаченный наркотиками автовладелец

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По Эстонии и Европе ездят машины с одинаковым VIN-кодом
Выставленный вместе с семьей посреди столицы из автомобиля Nissan X-Trail раквереский врач Тынис Прулит, конечно, получил свою машину обратно, но, по оценке, автопродавцов и полиции, предотвратить возникновение таких неприятных ситуаций невозможно. Читайте далее...
Рейнсалу не намерен подавать в отставку
Министр юстиции Урмас Рейнсалу, по его словам, не собирается подавать в отставку. Читайте далее...
Адвокат просит оправдать приговоренного к 12 годам за убийство нарвской школьницы Дарьи
Защита Тоомаса Семыкина, которого Вируский уездный суд признал виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи, настаивает в Тартуском окружном на его оправдании. Читайте далее...
Департамент здоровья предупреждает родителей о смертельно опасной подростковой игре
Несмотря на то, что популярный в социальных сетях флешмоб Tide Pod Challenge пока еще не добрался до Эстонии, сейчас самое лучшее время для родителей убедить своих детей не участвовать в этой опасной игре. Читайте далее...
Студия Postimees: приёмник для подкидышей – колыбель надежды или поощрение к отказу от детей?
В Латвии проблему спасения нежеланных новорожденных детей попробовали решить с помощью бэби-боксов. Могла бы Эстония чему-то поучиться на этом опыте? Что стоит на пути возникновения анонимных приемников для подкидышей? Смотрите видео!
В Харьюмаа автовладельца до смерти накачали наркотиками, чтобы заполучить его машину
На прошлой неделе Харьюский уездный суд на закрытом заседании признал двух человек виновными в убийстве и приговорил их к длительным тюремным срокам. Читайте далее...
Вячеслав Леэдо хочет снова взяться за паромный бизнес
Несмотря на то, что паромным сообщением между материком и островами занимается государство, известный бизнесмен Вячеслав Леэдо не думает отказываться от этого бизнеса. Читайте далее...
В Пирита огромная собака не пускала мать с дочерью домой: животное ловили пять часов
Несколько дней назад в Таллинне в Пирита произошла неприятная история. Женщина с дочерью пыталась попасть домой в Меривялья, но во дворе их встретил большой пес. Похожее на немецкую овчарку животное не хотело никого пускать в дом. Читайте далее...
Полицейский автомобиль провалился под лед
Сегодня утром в деревне Рейу под Пярну под лед провалился полицейский автомобиль. Читайте далее...
Водитель грузовика из Эстонии попался на обмане в Норвегии
Как сообщает AT, в Норвегии в грузовике водителя из Эстонии был обнаружен электронный манипулятор AdBlue. Читайте далее...
Очередной интернет-магазин попал в черный список
Департамент защиты прав потребителей внес в черный список интернет-магазин фирмы FashAddict OÜ. Читайте далее...
Новый глава Больничной кассы: система оставляет человека наедине со своими проблемами
По словам Райна Лаане (46) отмечающего 100 дней работы в должности председателя правления Больничной кассы, при нынешней модели финансирования у здравоохранения нет никаких шансов на перемены, способные гарантировать спасение жизней людей, оказавшихся в жерновах мельницы этой системы. Читайте далее...
В газовой атаке на Ласнамяэ не обошлось без пострадавших
Две недели назад жители таллиннского района Ласнамяэ пережили три неприятных дня. Район накрыло настолько сильным запахом газа, что его ощущали и в Маарду, и в Саха-Лоо, расположенных в нескольких километрах от Таллинна. Тогда официальные власти поспешили успокоить ласнамяэсцев, заверив, что замеры воздуха ничего выходящего за пределы допустимого не показали, угрозы жизни и здоровью людей нет. Читайте далее...
Бессердечный водитель бросил сбитую им косулю умирать на обочине дороги
Неизвестный водитель сбил на дороге косулю, но не стал сообщать о случившемся спасателям, а просто скрылся с места происшествия. Читайте далее...
Абсурд в Европе: мобильная связь за рубежом дешевле, чем дома
Отмена роуминга в Евросоюзе привела к странной ситуации: звонить по ЕС дешевле, когда вы путешествуете, а не находитесь в своей стране проживания. Читайте далее...
Сбой вывел из строя все автоматические заправки Circle K
Все автоматические заправочные станции Circle K не работают из-за большого международного сбоя. Заправки перестали работать не только в Эстонии, но и в других странах Балтии, а также в Польше. Читайте далее...
Фото: кредиторы оставили должнику сообщение на стене, но их ждало разочарование
В Пярну уставшие от ожидания кредиторы оставили на стене дома по улице Кильги послание своему должнику: «Яак, где деньги?» К надписи были добавлены красноречивые символы, недвусмысленно дающие понять все, что они думают о Яаке. Читайте далее...
Владимир Свет: бэби-боксы могут спровоцировать мать на отказ от ребенка
В Латвии проблему спасения нежеланных новорожденных детей попробовали решить с помощью бэби-боксов. Могла бы Эстония чему-то поучиться на этом опыте? Что стоит на пути возникновения анонимных приемников для подкидышей? Читайте далее...
Видео: драка в торговом центре Viru закончилась ожогами и переломами лицевой кости
Охранники торгового центра Viru брызнули перечный газ в лицо молодому человеку, нарушившему порядок, и с такой силой придавили его к земле, что в "скорой" у него обнаружили переломы черепа и лицевой кости. Читайте далее...