Вопрос читателя: меня накажут, если я не пройду медицинский осмотр?

Отвечает консультант рабочей среды Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

Закон не предусматривает возможности работника отказаться от предусмотренной проверки здоровья. Закон говорит, что работник должен пройти осмотр в установленном порядке и выполнить распоряжение работодателя.

Работодатель должен организовать проверку здоровья работника, на здоровье которого может повлиять специфика работы или какой-либо фактор, связанный с рабочей средой. Работодатель должен оплатить осмотр. Закон устанавливает такую обязанность для обеих сторон и от нее нельзя отказаться даже, если стороны пришли к обоюдному соглашению.

Данные, собранные врачом в ходе медицинского осмотра, организованного работодателем, являются конфиденциальными, как и любые другие данные о здоровье. Их не передают работодателю. Работодателю передают решение, вынесенное после осмотра, в котором указывается, подходит ли работнику рабочая среда и организация рабочего процесса.

В решение также содержатся предложения об изменении рабочей среды и организации рабочего процесса, а также указывается время нового осмотра. Форму решения можно посмотреть здесь.

Если работник не выполняет распоряжения работодателя (в том числе и распоряжение пройти медицинский осмотр), то работодатель может сделать ему предупреждение. Предупреждение может быть устным или письменным, но работодатель позже должен быть способен доказать, что сделал его.