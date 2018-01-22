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Финны учат американцев воевать в зимних условиях

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Американские морские пехотинцы. Иллюстративное фото.

ФОТО: PATRICK BAZ/AFP

Американские военнослужащие получают опыт ведения боевых действий в условиях зимы в егерской бригаде в Финляндии, передает fontanka.fi.

В общине Соданкюля на севере Суоми морские пехотинцы армии США проходят двухнедельный базовый курс.

Капитан Микаель Айкио рассказал изданию Aamulehti, что у многих американцев нет никакого опыта ведения боевых действий зимой, а некоторые солдаты никогда до этого даже не стояли на лыжах.

Финны основательно подготовились к приезду гостей. Например, на месте учений постоянно дежурила скорая помощь, а через определенные интервалы американцев проверяли на обморожение.

Однако за неделю морские пехотинцы из США научились даже стрелять, катаясь на лыжах. В программу курса также включены теоретические знания, например, как действовать при обморожении. 

Кроме американцев в финском курсе приняли участие военные из Швеции, Германии и Дании. Они оказались более приспособлены к зимним условиям. 

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