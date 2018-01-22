Финны учат американцев воевать в зимних условиях

В общине Соданкюля на севере Суоми морские пехотинцы армии США проходят двухнедельный базовый курс.

Капитан Микаель Айкио рассказал изданию Aamulehti, что у многих американцев нет никакого опыта ведения боевых действий зимой, а некоторые солдаты никогда до этого даже не стояли на лыжах.

Финны основательно подготовились к приезду гостей. Например, на месте учений постоянно дежурила скорая помощь, а через определенные интервалы американцев проверяли на обморожение.

Однако за неделю морские пехотинцы из США научились даже стрелять, катаясь на лыжах. В программу курса также включены теоретические знания, например, как действовать при обморожении.