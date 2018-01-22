Финны учат американцев воевать в зимних условиях

Американские военнослужащие получают опыт ведения боевых действий в условиях зимы в егерской бригаде в Финляндии, передает fontanka.fi.
В общине Соданкюля на севере Суоми морские пехотинцы армии США проходят двухнедельный базовый курс.
Капитан Микаель Айкио рассказал изданию Aamulehti, что у многих американцев нет никакого опыта ведения боевых действий зимой, а некоторые солдаты никогда до этого даже не стояли на лыжах.
Финны основательно подготовились к приезду гостей. Например, на месте учений постоянно дежурила скорая помощь, а через определенные интервалы американцев проверяли на обморожение.
Однако за неделю морские пехотинцы из США научились даже стрелять, катаясь на лыжах. В программу курса также включены теоретические знания, например, как действовать при обморожении.
Кроме американцев в финском курсе приняли участие военные из Швеции, Германии и Дании. Они оказались более приспособлены к зимним условиям.