Времени быстрое течение: академику Михаилу Лазаревичу Бронштейну 95 лет

Лектором Бронштейн был блестящим: глубоким, эрудированным, смелым и остроумным. По жизни Михаил Лазаревич был и остается человеком позитивным, оптимистичным, острым на язык, но и очень отзывчивым и добрым. Зла не помнит, людей и события меряет не случайными словами и поступками, а масштабом времени. Жизнь его никода не баловала, но и не лишала шансов и возможностей, которыми он как человек талантливый умел пользоваться.

Как ученый Михаил Лазаревич развивался очень быстро. В 1954 году защитил кандидатскую, в 1965-м - докторскую диссертацию. Работал на переднем крае экономической науки, причем на самом тяжелом ее участке – экономике сельского хозяйства. Одним из первых в стране понял необходимость сочетания рыночных методов с принципами централизованного государственного планирования и управления. Никогда не был ни догматиком, ни экстремистом. Верил, что система постсталинского социализма в принципе может быть реформирована. Прекрасно знал историю развития кооперативного движения во времена Первой Республики в Эстонии, призывал изучать и использовать опыт кооперации в колхозном производстве.

Михаилу Бронштейну в огромной степени присуще чувство меры. Наверное, именно это в сочетании с огромной аналитической одаренностью помогало Михаилу Лазаревичу нередко оказываться в нужное время в нужном месте. В числе других известных экономистов участвовал во встречах с Михаилом Горбачевым, на которых обсуждались проблемы экономической политики в условиях перестройки. В 1990 году стал депутатом Верховного Совета СССР и заместителем подкомитета по экономической политике. Невозможно перечислить значимых и известных политиков в Москве и Эстонии, которые пользовались знаниями и советами Бронштейна, с которыми он был знаком лично.

Михаил Бронштейн всегда был и остается демократически мыслящим человеком. Когда демократические перемены докатились и до Эстонии, он одним из первых русских интеллигентов встал в ряды Народного Фронта, по списку которого был избран депутатом Верховного Совета СССР. Он видел проблемы и трудности, с которыми неизбежно столкнется Эстония в случае выхода из СССР, но, когда эстонский народ в большинстве своем высказался за независимость, Михаил Лазаревич без колебаний принял этот выбор, еще много лет продолжая честно служить на благо народа Эстонии и эстонского государства в качестве экономического советника Посольства Эстонии в Москве. И сегодня Михаил Бронштейн при всяком удобном случае не устает напоминать, что в любой жизненной ситуации можно поступать либо лучше, либо хуже, и не стоит отчаиваться и опускать руки, если что-то идет не так хорошо, как хотелось бы. Главное – не выключать голову.

Так и живет этот удивительный человек, по-прежнему не дающий себе спуску физически и интеллектуально, считающий, что в 95 лет вполне нормально ходить на работу, для которого жизнь – это работа, а работа – радость творчества, размышление и действие, и верящий в то, что завтра обязательно может быть лучше, чем сегодня, если только все мы будем что-то делать ради этого.