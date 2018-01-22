Времени быстрое течение: академику Михаилу Лазаревичу Бронштейну 95 лет

Что может чувствовать человек, проживший почти столетие, фактически несколько эпох, более того, не просто побывавший в разных временных измерениях, но активный участник реальных событий, далеко не рядовых, исторических. Именно таков академик Михаил Лазаревич Бронштейн, ученый-экономист, политик, публицист, общественный деятель, широко известный не только в Эстонии, но и далеко за ее пределами.
Не давать себе поблажки ни физически, ни интеллектуально – таков жизненный принцип Михаила Лазаревича. В 95 можно было бы позволить себе расслабиться, перейти на легкий шаг. Но академик Бронштейн – натура неуемная, всегда в курсе событий, всем интересуется, все знает, много читает и многое помнит. Три-четыре раза в неделю ездит на работу, где занимается экономическим анализом и прогнозированием. Бывает на радио, дает интервью представителям прессы. Не оставляет попыток приносить пользу собственным уникальным опытом и знаниями эстонскому государству. Не так давно беседовал на темы развития экономики с премьер-министром Юри Ратасом.
Часто можно видеть Михаила Лазаревича гуляющим бодрым шагом по берегу моря. Даже спортивную травму недавно заработал, подвернув ногу во время ходьбы в высоком темпе. Таков сегодня академик Бронштейн, не только долго поживший, но и много сделавший для эстонской науки, особенно для экономики сельского хозяйства, занимавший взвешенную, честную и демократическую позицию в годы перестройки, открыто поддержавший эстонский народ в его стремлении к восстановлению собственной государственности, много сделавший для обеспечения оптимального курса экономического развития молодого эстонского государства, в частности, для сохранения взаимовыгодных связей с Россией.
Но особенно гордится Михаил Лазаревич не научными публикациями, учеными званиями и наградами, а тем, что в годы восстановления государственной независимости Эстонии всеми силами, всем своим авторитетом стремился не допустить физических столкновений между сторонниками разных политических позиций, не допустить пролития крови.
Михаил Бронштейн родился 23 января 1923 года в Ленинграде. Детство было очень бедным: рос без отца, мама была простой работницей на фабрике «Коммунар». В школьные годы увлекся химией на Научной станции для школьников при Ленинградском химико-технологическом институте, где так успешно изучал химическую науку, что без экзаменов был принят в Ленинградский химико-технологический институт. На фронт пошел добровольцем на второй день войны. Закончил военное артиллерийское училище. Прошел путь от Воронежа до Бреслау, едва не погиб во Львове… В звании старшего лейтенанта демобилизовался и вернулся в родной Ленинград.
В годы войны обнаружил в себе интерес к социальным проблемам. Хорошо владея немецким языком, познакомился с текстами документов фашистских идеологов о планах уничтожения евреев и славян в Восточной Европе, так называемым планом «Ост», начал задумываться над причинами таких явлений, как фашизм. Во многом это и определило дальнейший жизненный путь Михаила Лазаревича. В 1946 году он становится студентом экономического факультета Ленинградского университета. Учился на заочном отделении: нужно было помогать пережившей блокаду маме. Очень помогали записи лекций однокурсницы Бэллы Барской, которая посещала все занятия и вела идеальные конспекты, а потом стала его верной спутницей жизни.
В 1949 году Михаил Бронштейн с отличием окончил университетский курс, пройдя его за три года. Перед красивым, голубоглазым блондином, имевшим за войну орден и ряд медалей, казалось бы, открывался весь мир, в спасении которого он принимал непосредственное участие. Но начинались иные времена: «ленинградское дело», борьба с «космополитами». В общем, на родине Бронштейн не пригодился, зато нашел себя в Эстонии, в университетском Тарту. С 1950 года он преподает политэкономию студентам университета. Среди его первых слушателей были Леннарт Мери, Вайно Вяльяс, затем Сийм Каллас и многие другие. Многие годы Михаил Лазаревич читал курс политэкономии социализма, превратив его из бессистемного набора псевдокоммунистических догм в глубоко профессиональное, системное описание закономерностей экономики той страны, которая называлась Советским Союзом.
Лектором Бронштейн был блестящим: глубоким, эрудированным, смелым и остроумным. По жизни Михаил Лазаревич был и остается человеком позитивным, оптимистичным, острым на язык, но и очень отзывчивым и добрым. Зла не помнит, людей и события меряет не случайными словами и поступками, а масштабом времени. Жизнь его никода не баловала, но и не лишала шансов и возможностей, которыми он как человек талантливый умел пользоваться.
Как ученый Михаил Лазаревич развивался очень быстро. В 1954 году защитил кандидатскую, в 1965-м - докторскую диссертацию. Работал на переднем крае экономической науки, причем на самом тяжелом ее участке – экономике сельского хозяйства. Одним из первых в стране понял необходимость сочетания рыночных методов с принципами централизованного государственного планирования и управления. Никогда не был ни догматиком, ни экстремистом. Верил, что система постсталинского социализма в принципе может быть реформирована. Прекрасно знал историю развития кооперативного движения во времена Первой Республики в Эстонии, призывал изучать и использовать опыт кооперации в колхозном производстве.
Михаилу Бронштейну в огромной степени присуще чувство меры. Наверное, именно это в сочетании с огромной аналитической одаренностью помогало Михаилу Лазаревичу нередко оказываться в нужное время в нужном месте. В числе других известных экономистов участвовал во встречах с Михаилом Горбачевым, на которых обсуждались проблемы экономической политики в условиях перестройки. В 1990 году стал депутатом Верховного Совета СССР и заместителем подкомитета по экономической политике. Невозможно перечислить значимых и известных политиков в Москве и Эстонии, которые пользовались знаниями и советами Бронштейна, с которыми он был знаком лично.
Михаил Бронштейн всегда был и остается демократически мыслящим человеком. Когда демократические перемены докатились и до Эстонии, он одним из первых русских интеллигентов встал в ряды Народного Фронта, по списку которого был избран депутатом Верховного Совета СССР. Он видел проблемы и трудности, с которыми неизбежно столкнется Эстония в случае выхода из СССР, но, когда эстонский народ в большинстве своем высказался за независимость, Михаил Лазаревич без колебаний принял этот выбор, еще много лет продолжая честно служить на благо народа Эстонии и эстонского государства в качестве экономического советника Посольства Эстонии в Москве. И сегодня Михаил Бронштейн при всяком удобном случае не устает напоминать, что в любой жизненной ситуации можно поступать либо лучше, либо хуже, и не стоит отчаиваться и опускать руки, если что-то идет не так хорошо, как хотелось бы. Главное – не выключать голову.
Так и живет этот удивительный человек, по-прежнему не дающий себе спуску физически и интеллектуально, считающий, что в 95 лет вполне нормально ходить на работу, для которого жизнь – это работа, а работа – радость творчества, размышление и действие, и верящий в то, что завтра обязательно может быть лучше, чем сегодня, если только все мы будем что-то делать ради этого.
С днем рождения, Михаил Лазаревич, с днем рождения Академик! Многих Вам лет, здоровья и радости бытия!