Прощай, Слава…

Знаешь, Слава, я до сих пор не могу в это поверить.

Совсем недавно мы вспоминали о тебе с Тыну Карком, актером, который сыграл не просто звездную – легендарную роль – в твоей постановке «Пролетая над гнездом кукушки». 85-й год, твоя вторая постановка в Эстонии, Молодежный театр (теперь это Linnateater); первой был «Старый дом» по пьесе А. Казанцева; тогда мы и познакомились – и талант, жизнелюбие, харизма угадывались в тебе с первого взгляда, с первого твоего слова.

«Старый дом» был очень хорошей работой, «Пролетая над гнездом кукушки» - фантастически точно нацеленной в самую «десятку» тогдашних ощущений и угадываний. Шлюз свободы высказывания – еще не свободы слова в прямом смысле – только-только приоткрылся, говорить можно было откровенно… – языком художественных образов. Для тебя – как и для чеха Милоша Формана, покинувшего родину после того, как «Пражская весна» была раздавлена гусеницами танков и экранизировавшего эту вещь в Голливуде, история, рассказанная в прозе Кеном Кизи и переложенная на язык кино и театра Дейлом Вассерманом, была прежде всего протестом против тоталитаризма – протестом, который тогда уже начал вызревать публично, но в глубине души его многие ощущали и прежде.

Тыну вспоминал, что ты дал ему, как и другим актерам, полную свободу, исподволь, тактично, ставя роль на верные рельсы и, говорил он «тогда мне стало ясно, что мы играем спектакль о том, что все мы находимся то ли в тюрьме, то ли в психушке, и все, что делает мой герой – яростный протест против этого».

Конец 80-х – начало 90-х, эпоха, которая поначалу обещала много, а затем вдруг всё смяла и погрузила в хаос, первые годы этой эпохи, когда вера и надежда порождали эйфорию, а об ином не хотелось и думать – это твое время. Радость, искренность и свобода, носившиеся в воздухе, музыкально гармонировали с твоей натурой. И когда летом 86-го Ташкентский русский театр им. Горького, которым ты руководил, месяц (!) с невиданным успехом гастролировал в Таллинне, это жизнелюбие, оптимизм, смелость, с которой ты яростно протестовал против тотальной лжи (ты часто повторял тогда эти слова) и веселый дух авантюризма пронизывали все гастрольные спектакли. Не только твои, но в том-то и достоинство художественного руководителя, что он, не вмешиваясь в работы других режиссеров, невысказанным образом заражает их каким-то очень важным и общим для театра видением жизни.