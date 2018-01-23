Убийство по-русски: смерть перед выборами

Сотрудниками Следственного комитета РФ в багажнике извлеченного из озера автомобиля обнаружен труп студентки. Как установило следствие, машина зарегистрирована на фирму одного из кандидатов в мэры небольшого – по российским меркам – городка: Калининграда. Выборы уже не за горами. Казалось бы, при чем здесь хакеры?
Хакеры действительно не при чем. Хотя бы потому, что это – не действительность, а завязка российского сериала «Преступление», который является адаптацией сериала скандинавского (три страны старались) под названием «Убийство». Россияне, как правило, отечественные адаптации клянут по двум причинам. Во-первых, они всегда «хуже оригинала», а во-вторых – за державу обидно: что, сами не можем? Но ничего плохого в адаптациях нет, и то же самое «Убийство» еще до России приобрели США.
Суд над Линчем
К тому же и скандинавская идея не нова: рассказывают, что когда в Америке только начали показывать сериал «Твин Пикс», в продаже моментально появились майки с вопросом «Кто убил Лору Палмер?», а когда закончили, его сменила надпись «Я убью Дэвида Линча». Создатели «Убийства» – явно из числа тех людей, которые поначалу были очарованы творением Линча, а затем всерьез рассердились на него за мистику и разнообразные непонятки. И решили сделать свой фильм, «честный», с реальным преступником.
Так что оригинальность здесь условна, да и вообще, оригинальных сюжетов в мире не существует, поэтому и российскую версию – чтобы не путаться в сравнениях – можно рассматривать как самостоятельную (а у меня и выхода другого нет: скандинавскую я не смотрела и сил ее смотреть пока не имею). Тем более, все равно есть, с чем еще сравнить. Фильм вышел на телеэкраны прошлым летом, в разгар отпусков, и я, например, не знаю ни одного человека, который бы тогда его посмотрел: было чем заняться. Стоит ли его смотреть сейчас? На этот вопрос я и постараюсь ответить, причем без спойлеров, хотя это и трудно.
О «Твин Пикс» напоминает многое. Маленький город, убитая местная красавица, мрачноватая, но стильная атмосфера. Подразумевается условный населенный пункт, но съемки проходили в Калининграде, который и обеспечил сериалу налет некоей «иностранности». Но многое напоминает и еще об одном сериале, вышедшем на экран в конце прошлого года и уже воспетого нами после праздников, «Актрисе» Тиграна Кеосаяна: разве что деревянные развалюхи заменены кирпичными, а убогие старомодные квартирки – лофтами и хай-теком. А в остальном – та же провинция, где все друг друга якобы знают, но на деле не знают совершенно, та же беспросветная осень, тот же узкий круг подозреваемых и та же Алена Хмельницкая с выходной арией «А ты любви моей не понял».
И та же юридическая безграмотность, только еще хуже. Работу оперативников почему-то выполняют… следователи СК. Они и бегают, и задерживают, и разыскивают, и обыскивают, и при этом не решаются выстрелить в стоящего напротив преступника, а когда стреляют – не попадают. Они не изымают улики, а просто берут их или даже крадут. Они называют друг друга напарниками. Они совершенно не заботятся о доказательной базе, руководствуясь исключительно «чуйкой», а презумпция невиновности для них – пустой звук, равно как и распоряжения начальства. Они не разрабатывают несколько версий одновременно, а поочередно увлекаются то одной, то другой, задерживая и отпуская попеременно чуть ли не всех жителей города.
Разумеется, при таком подходе жители быстро заканчиваются, и их начинают подозревать по второму, а кого – и по третьему кругу. Выглядит это так: «напарники» долго убеждают начальство, что нужно задержать того или иного подозреваемого с формулировкой «это точно он». Если начальство сдается, человека задерживают, желательно при большом скоплении народа, если не сдается – все равно задерживают. А поговорив с ним, на пустом месте решают: не-а, точно не он. И идут с этим известием к начальству, которое впадает в ярость. И так двадцать серий против кеосаяновских восьми! Серии к 15-й этот постоянно повторяющийся алгоритм с 99-процентной вероятностью изрядно задолбает кого угодно.
Убивать ли Максима Василенко?
Но есть у сериала и собственные, самобытные минусы, которых нет в «Актрисе»: провисшие хвосты и ненужные детали. О вопросах, оставшихся без ответа (скорее всего, о них просто забыли), умолчим, чтобы не перегружать текст, но имеются и серьезные логические нестыковки, а логика в детективе – это наше все. Вот скажите, зачем, например, девушка – поздним вечером и через весь город – везет домой своему преподавателю книгу, если прекрасно знает, что преподаватель в это время находится в лицее, из которого она и едет? И еще скажите, если бы вы такое услышали, вы бы задали этот самый вопрос – зачем? Думаю, да. Но в фильме это никого не волнует.
Почему мать убитой то сходит с ума, то снова в него обратно входит – и всё в зависимости от того, арестован очередной подозреваемый или выпущен на свободу? Или – почему «следователи-напарники», которые постоянно таскаются по всему городу вдвоем, чтобы добыть пустячную информацию, не способны ответить людям на вопрос «а точно он убил?» что-нибудь уместное – «это всего лишь подозреваемый», «следствие разберется» и т.д. – и в лучшем случае загадочно молчат? Почему публичный человек, который видит себя на снимке с незнакомой девушкой, не рассматривает фотографию, чтобы понять, где и в какой момент они могли быть засняты вместе, а упирается рогом: такого не может быть! И почему этот абсолютно невинный снимок считается убойным компроматом?
Почему, в конце концов, сотрудники собственной безопасности едут задерживать следователя СК на место проведения операции и задерживают с немалой помпой? Правда, очередной предполагаемый преступник заметил оцепление еще до того (в отличие от самого следователя, не заметившего ни оцепления, ни преступника), но все-таки странно это. Предполагаемые преступники, к слову, не являясь профессионалами, в сериале вообще отличаются изрядной резвостью и сообразительностью и с успехом уходят из окружения и от облавы: то за угол спрячутся, то просто отвернутся, а то как побегут, как побегут… И никто их догнать не может. (Вспомните сцену погони в Кремле из «Иван Васильевич меняет профессию» – один к одному.)
Но и это бог бы с ним, хуже другое: узкий круг подозреваемых (ясно, что это кто-то из уже представленных героев, а не дворник из соседнего дома, триумфально появляющийся в последней серии), отсылающий нас к классическому детективу (как у Агаты Кристи), тем не менее, не позволяет вычислить убийцу. Его можно только угадать, ткнув пальцем наобум (как у Мэри Хиггинс Кларк). И это бы ладно, – можно ведь с интересом следить за тем, как нам предлагают то одного, то другого подозреваемого – однако режиссер совершает два непростительных ляпа.
Не сценаристы, не артист, а именно режиссер Максим Василенко. Спасибо ему: кто убил, я поняла в первой же серии. В смысле, это был первый (мужской род здесь не подсказка, а условность), кого я заподозрила, а потом до конца надеялась, что все же не он. Дудки! Если я скажу, что это было, получится спойлер, так что ограничусь намеком: это крошечный такой нюанс – на несколько секунд и без текста. Но мало того: опытному любителю детективов сразу же становится понятно, по какой причине он мог убить. Ляп второй (продолжаю интриговать) – не слишком удачный выбор одного из артистов. Потому что тоже сразу понимаешь, что… Неважно что. И вот такие дела – форменное безобразие.
Раздражаться будешь, но смотреть можно
Аналогичную штуку с нами проделали создатели так любимой народом «Ликвидации», но там всего 14 серий, и злодей вычислялся не в первой, а все же в четвертой. Стоит ли смотреть 20 серий только для того, чтобы убедиться, что твоя догадка верна? Вы удивитесь: в общем-то, можно. Это не сериал для сопровождения окраски ногтей, вязания пятиметрового шарфа или варки супа: его нужно внимательно смотреть. Но быть готовым к тому, что он медленный.
Первые пять серий я слегка скучала, но все же интерес не теряла. Потом втянулась, но к концу разозлилась: сколько эту резину можно тянуть? А досмотрела – стало слегка жалко, что кончилось. По уму, его бы сократить в два раза, выкинув многочисленные невыстрелившие ружья, повисшие концы и ляпы – получилось бы отлично. Кстати, судя по отзывам, зрители приняли фильм неплохо. Так что любителям детективов советую хотя бы попробовать, а там – как пойдет. Только не повторяйте мою ошибку и не смотрите в два приема, разбейте на четыре-пять дней.
К числу неоспоримых плюсов фильма относится актерский ансамбль, и все артисты, надо отметить, прекрасно играют – это вам не условные «Слезы преданной невесты» и «Несчастная Параша» или реально существующий «Мухтар», все 23 456 серий. Во-вторых, картина хорошо снята и ее просто приятно смотреть. И в-третьих, кто сказал, что и вы обязательно сразу же о чем-то догадаетесь? Я, например, знаю людей, которые и в «Ликвидации» ничего не заметили, а там спойлер был куда более выпуклым.
К тому же в фильме довольно интересно показаны политическое закулисье и предвыборные интриги, ну а тема внешне благополучного и благопристойного мирка, раскалывающегося в результате резонансного события (Хью Пентикост) или неосторожно брошенной фразы (Джон Бойнтон Пристли) хоть и не нова, но всегда привлекательна. Равно как и очередной урок на тему информации, которую люди выдают неохотно и небольшими порциями, учит нас, что правду говорить не стоит, но и без нее плохо.
Тем временем, канал НТВ в очередной раз объявил, что скоро будет показана еще одна долгожданная адаптация, успевшая, как это бывает, нашуметь до выхода на экран – сериал «Мост» с Михаилом Пореченковым и Ингеборгой Дапкунайте, который снимали в том числе и в Эстонии. Подождем?