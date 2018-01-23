Убийство по-русски: смерть перед выборами

Но и это бог бы с ним, хуже другое: узкий круг подозреваемых (ясно, что это кто-то из уже представленных героев, а не дворник из соседнего дома, триумфально появляющийся в последней серии), отсылающий нас к классическому детективу (как у Агаты Кристи), тем не менее, не позволяет вычислить убийцу. Его можно только угадать, ткнув пальцем наобум (как у Мэри Хиггинс Кларк). И это бы ладно, – можно ведь с интересом следить за тем, как нам предлагают то одного, то другого подозреваемого – однако режиссер совершает два непростительных ляпа.

Не сценаристы, не артист, а именно режиссер Максим Василенко. Спасибо ему: кто убил, я поняла в первой же серии. В смысле, это был первый (мужской род здесь не подсказка, а условность), кого я заподозрила, а потом до конца надеялась, что все же не он. Дудки! Если я скажу, что это было, получится спойлер, так что ограничусь намеком: это крошечный такой нюанс – на несколько секунд и без текста. Но мало того: опытному любителю детективов сразу же становится понятно, по какой причине он мог убить. Ляп второй (продолжаю интриговать) – не слишком удачный выбор одного из артистов. Потому что тоже сразу понимаешь, что… Неважно что. И вот такие дела – форменное безобразие.

Раздражаться будешь, но смотреть можно

Аналогичную штуку с нами проделали создатели так любимой народом «Ликвидации», но там всего 14 серий, и злодей вычислялся не в первой, а все же в четвертой. Стоит ли смотреть 20 серий только для того, чтобы убедиться, что твоя догадка верна? Вы удивитесь: в общем-то, можно. Это не сериал для сопровождения окраски ногтей, вязания пятиметрового шарфа или варки супа: его нужно внимательно смотреть. Но быть готовым к тому, что он медленный.

Первые пять серий я слегка скучала, но все же интерес не теряла. Потом втянулась, но к концу разозлилась: сколько эту резину можно тянуть? А досмотрела – стало слегка жалко, что кончилось. По уму, его бы сократить в два раза, выкинув многочисленные невыстрелившие ружья, повисшие концы и ляпы – получилось бы отлично. Кстати, судя по отзывам, зрители приняли фильм неплохо. Так что любителям детективов советую хотя бы попробовать, а там – как пойдет. Только не повторяйте мою ошибку и не смотрите в два приема, разбейте на четыре-пять дней.

К числу неоспоримых плюсов фильма относится актерский ансамбль, и все артисты, надо отметить, прекрасно играют – это вам не условные «Слезы преданной невесты» и «Несчастная Параша» или реально существующий «Мухтар», все 23 456 серий. Во-вторых, картина хорошо снята и ее просто приятно смотреть. И в-третьих, кто сказал, что и вы обязательно сразу же о чем-то догадаетесь? Я, например, знаю людей, которые и в «Ликвидации» ничего не заметили, а там спойлер был куда более выпуклым.

К тому же в фильме довольно интересно показаны политическое закулисье и предвыборные интриги, ну а тема внешне благополучного и благопристойного мирка, раскалывающегося в результате резонансного события (Хью Пентикост) или неосторожно брошенной фразы (Джон Бойнтон Пристли) хоть и не нова, но всегда привлекательна. Равно как и очередной урок на тему информации, которую люди выдают неохотно и небольшими порциями, учит нас, что правду говорить не стоит, но и без нее плохо.