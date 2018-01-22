В Хорватии в детской книге впервые появились однополые семьи

«Он был в восхищении, - говорит она. - Он сразу сказал: это мне знакомо».

Книга называется «Моя радужная семья». На первый взгляд она выглядит как все остальные книги для дошкольников - много красочных картинок на всю страницу и мало текста.

Но сразу становится понятно, что тут какая-то другая история. Книжку можно читать с начала или с конца - в ней два разных повествования соединяются в середине.

В книге у маленькой девочки - два отца. А у мальчика - две матери.

В Хорватии впервые в детской книге изображены однополые семьи. Для Зринки, которая состоит в гражданском браке со своей партнершей с 2014 года, это становится отражением ее семьи.

«Мы счастливы, - говорит она. - С тех пор как у Патрика появилась эта книга, она в числе двух-трех его любимых».

«Мы ничего ему не поясняли, он сам ее взял. Он просто сказал: „Хочу читать книгу обо мне и моей семье“».

«Моя радужная семья» - это, с одной стороны, радость для таких родителей, как Зринка. С другой стороны, это вызов консервативным организациям под эгидой католической церкви.

Пять лет назад эти организации запустили референдум, перечеркнувший планы тогдашнего правительства по легализации однополых браков. Такая книга, конечно, им тоже не понравится.

Одна из организаций, под названием Vigilare, определяет свою миссию как «продвижение естественной сущности брака... между мужчиной и женщиной, в котором растут дети».

Она называет «Мою радужную семью» «пропагандой гомосексуализма» и убеждает министерство образования запретить ее в школах. Vigilare не стала отвечать на неоднократные просьбы Би-би-си об интервью.

Сенада Шело Шабич из загребского Института развития международных отношений замечает, что с тех пор как Хорватия вошла в Евросоюз (пять лет назад), в стране наблюдается возрождение консервативных сил.

«Хорватия совершила ошибку в процессе присоединения к ЕС - мы не обращали внимания и маргинализировали всех, кто был не согласен с этим действием, - говорит Шабич. - Политические партии создают картинку либеральной и прогрессивной страны, где царит равноправие. Однако, это только одна сторона медали».

Рост национализма

Противостояние проявляется не только в отношении к книге с изображением однополых родителей. В Хорватии также заметен рост радикального национализма и даже были случаи отрицания Холокоста.

Знак с фашистским слоганом был установлен неподалеку от места, где находился концентрационный лагерь Ясеновац - в 60 км от Загреба. Властям потребовался год, чтобы его демонтировать.