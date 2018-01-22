понедельник, 22 января 2018 г.
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Эстония и Сингапур заключили соглашение о киберсотрудничестве

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Сингапур. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Эстония и Сингапур заключили соглашение о киберсотрудничестве, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Министерства обороны.

Министр обороны Юри Луйк и исполнительный директор сингапурского агентства кибербезопасности Дэвид Кох Ти Хиан подписали в пятницу межгосударственное соглашение о киберсотрудничестве.

В соответствии с соглашением государства обеспечивают возможность проведения совместных учений на эстонском тренировочном киберполигоне, а также продолжат договариваться о деятельности на уровне экспертов.

По словам министра обороны Юри Луйка, Эстония и Сингапур хотят учиться друг у друга организации киберучений, а также развитию и использованию тренировочного киберполигона для учебы.

"Сингапур проявил явный интерес к сотрудничеству с Эстонией как в сфере обычной безопасности , так и кибербезопасности. Я доволен тем, что наше оборонное сотрудничество продвигается к практическим результатам", – заявил Луйк.

Министр добавил, что Сингапур, без сомнения, является одним из важнейших технологических центров Азии. "Поскольку в киберпространстве государственные границы отсутствуют, очень важен хороший уровень сотрудничества в определенных сферах с высокоразвитыми государствами", - сказал министр обороны.

Эстония заключила подобные соглашения с НАТО, Австрией, Люксембургом и Южной Кореей. Благодаря тренировкам и учениям, проведенным на основании соглашений о сотрудничестве, Эстония повысила как свою киберготовность, так и продвинула предпринимательство.

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