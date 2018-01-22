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Что происходит с ценами на подержанные автомобили?

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ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

По данным портала Auto24, за год цена на средний подержанный автомобиль выросла за год до 600 евро, пишет портал Tarbija.

Auto24 отмечает, что в 2017 году рынок подержанных автомобилей был стабилен. Немного выросло как количество проданных автомобилей, так и количество объявлений на портале от собственников и предприятий.

По сравнению с 2016 годом выросли цены как на автомобили, которые продают частные лица, так и на автомобили, которые продают предприятия. На продаваемые частными лицами автомобили выросла как средняя, так и медианная цена.

Средняя цена автомобилей, продаваемых посредством портала, выросла с 7777 евро до 8371 евро. На этот показатель повлияли больше всего именно объявления обычных пользователей портала.

Средняя цена на автомобиль, который продает частное лицо, выросла с 6164 евро до 6665 евро. Средний срок продажи автомобиля составил 47,8 дня, а средние расходы на объявление обычного пользователя – 15 евро и 78 центов.

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