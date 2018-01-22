Что происходит с ценами на подержанные автомобили?

Auto24 отмечает, что в 2017 году рынок подержанных автомобилей был стабилен. Немного выросло как количество проданных автомобилей, так и количество объявлений на портале от собственников и предприятий.

По сравнению с 2016 годом выросли цены как на автомобили, которые продают частные лица, так и на автомобили, которые продают предприятия. На продаваемые частными лицами автомобили выросла как средняя, так и медианная цена.

Средняя цена автомобилей, продаваемых посредством портала, выросла с 7777 евро до 8371 евро. На этот показатель повлияли больше всего именно объявления обычных пользователей портала.