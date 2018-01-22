Вотум недоверия Рейнсалу: лидеры коалиции настроены оптимистично

"Внутреннее настроение в коалиции, по крайней мере на сегодняшем совете, было рабочим, немножко с юмором — как обычно в Эстонии", — сказал в понедельник BNS премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас.

"Очень хорошее!" — ответил на вопрос BNS о настроении после заседания совета коалиции председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский. " Профессиональные партии и профессиональные партийные лидеры — все понимают политическую ситуацию, которая возникла", — сказал министр здоровья и труда Осиновский.

"Естественно, ясно, что союз IRL поставил правительство в трудное положение, он сделал это напрасно, и сам не смог этого разрешить. Мы должны были бы надеяться, что Рейнсалу возьмет на себя ответственность и уйдет в отставку. Но теперь положение таково, каково оно есть, и социал-демократы примут решение в среду", — сказал председатель SDE.

На вопрос, нет ли опасности для правительства, председатель IRL Хелир-Вальдор Сеэдер ответил: "Уверен, что нет". Оценивая, внесут ли социал-демократы раскол в вопросе о недоверии Рейнсалу и поддержит ли часть из них выражение недоверия , Сеэдер выразил надежду, что такого не будет. "Ну, я вполне надеюсь, что раскола из-за этого не произойдет. Однако спекулировать не буду, что да как. У меня есть ощущение, что да, этого не произойдет", — сказал председатель IRL.

В пятницу Партия реформ сообщила, что ожидает отставки министра юстиции Урмаса Рейнсалу, и если Рейнсалу к понедельнику не подаст в отставку, партия ее инициирует.

Основанием для вотума недоверия являются слова Рейнсалу, в которых он высмеял осуждающих насилие над женщинами авторов обращения, вызванного решением президента назначить осужденного за насилие над женщинами Тийта Оясоо и его театр NO99 ответственными за постановку праздника в честь годовщины республики.

Фракция центристов в Рийгикогу приняла решение на состоявшемся в понедельник совещании, в котором принял участие и премьер-министр Юри Ратас, что Центристская партия не поддержит вотум недоверия министру юстиции от Союза Отечества и Res Publica (IRL) Урмасу Рейнсалу. Фракция союза IRL также приняла в понедельник решение поддержать сохранение поста министра юстиции за Урмасом Рейнсалу.

Фракция Социал-демократической партии в Рийгикогу считает, что министр юстиции от IRL Урмас Рейнсалу должен сам подать в отставку; свою позицию по голосованию о вотуме недоверия министру правление партии сформирует в среду.

Участники состояшегося в понедельник на Тоомпеа заседания совета коалиции не приняли решения по вопросу о министре юстиции Урмасе Рейнсалу.

Лидер Центристской партии Юри Ратас, председатель Союза Isamaa и Res Publica (IRL) Хелир-Вальдор Сеэдер и председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский на состоявшейся встрече отметили, что поскольку оппозиция еще не выдвинула вотума недоверия Рейнсалу, то члены коалиции еще вынесут решение по этому вопросу. Во встрече совета коалиции принял участие и Рейнсалу.