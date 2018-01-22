Бессердечный водитель бросил сбитую им косулю умирать на обочине дороги

«Все произошло недавно в волости Камбья около автобусной остановки Раанится, - написал активист. – Косуле повезло, так как в Юленурме на работу ехала Реэлика, которая не сочла за неудобство остановиться и выяснить состояние животного. После этого она позвонила мне».

Переломы животного были настолько серьезные, что не осталось ничего другого, кроме как вызвать на место происшествия охотника, который прекратил страдание пострадавшей косули.

«Мы живем в быстром мире, но найдите время и хотя бы остановитесь, если сбили животное или птицу. Это слишком большая просьба? Позвоните, найдите помощь и поинтересуетесь, когда охотник приедет на место. Не довольствуйтесь ответом, что «мы передадим ваше сообщение, и возможно какой-нибудь охотник когда-нибудь сможет приехать и закончить страдания бедняжки». Это не ответ в 21 веке».