Бессердечный водитель бросил сбитую им косулю умирать на обочине дороги

Глава Эстонского общества защиты животных Хейки Вальнер рассказал сегодня в социальной сети Facebook о печальном случае в Тартуском уезде около Камбья. Неизвестный водитель сбил на дороге косулю, но не стал сообщать о случившемся спасателям, а просто скрылся с места происшествия, пишет Lemmik.
«Все произошло недавно в волости Камбья около автобусной остановки Раанится, - написал активист. – Косуле повезло, так как в Юленурме на работу ехала Реэлика, которая не сочла за неудобство остановиться и выяснить состояние животного. После этого она позвонила мне».
Переломы животного были настолько серьезные, что не осталось ничего другого, кроме как вызвать на место происшествия охотника, который прекратил страдание пострадавшей косули.
«Мы живем в быстром мире, но найдите время и хотя бы остановитесь, если сбили животное или птицу. Это слишком большая просьба? Позвоните, найдите помощь и поинтересуетесь, когда охотник приедет на место. Не довольствуйтесь ответом, что «мы передадим ваше сообщение, и возможно какой-нибудь охотник когда-нибудь сможет приехать и закончить страдания бедняжки». Это не ответ в 21 веке».
Вальтер отмечает, что о всех несчастных случаях с животными нужно сообщать в Инспекцию окружающей среды на номер 1313 или связаться с Эстонским обществом защиты животных по телефону 53 230 230 или по электронному адресу info@loomakaitse.eu .