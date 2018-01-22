«Это ужасно»: жители Лиепаи рассказали о происходящем на улицах города

«Только приехала домой сердитая как дракон!» - рассказала о ситуации на главных дорогах города лиепайчанка Иева Зака. «Скользко ненормально! И виновны не покрышки! В этом году поставили новые зимние колеса. Улицы не чищены, большая часть двупхолосных дорог превратилась в полутораполосные».

По наблюдениям автоводителей, дороги в городе не чистятся должным образом: «Улицы Лауку, Пляву просто ужасны!».

Напомним, в Лиепае сегодня прошел сильный снегопад. «На улице Лауку пришлось остановиться у светофора... Сделала все возможное, чтобы остановиться. Сыну радость - мама дрифтует! Ничего я не дрифтовала! Автомобиль просто скользит на поворотах!».

Примерно так же описывает происходящее на улицах города и лиепайчанин Густавс Вейбелис: «Улицы очень скользкие и нечищенные. Контора Шкеле работает очень плохо. Вне города чистит «Latvijas autoceļu uzturētājs», и там ситуация гораздо лучше».

Однако специалист по общественным отношениям коммунального управления Лиепайской думы Айгарс Шталс порталу Rus.Tvnet заявил, что главные улицы города чистятся. Утром в понедельник было дано задание посыпать улицы солью, а в 10:30 началась очистка улиц от снега. В городе работали семь или восемь единиц техники.

Комментируя недовольство лиепайчан происходящим на улицах города, Шталс сказал, что такие комментарии от горожан звучат каждую зиму. По его словам, большинство лиепайчан выпадение первого снега зимой считают природной катастрофой. «Уборка улиц происходит с правилами города и договором», - указал Шталс, добавив: чтобы очистить дороги от снега, нужно дождаться, когда он перестанет идти.

«Сухой асфальт мы не гарантируем», так как для этого недостаточно ресурсов. «Это невозможно. Нудно считаться с тем, что сейчас зима и зимняя погода», - напомнил Шталс, указав, что ранее к содержанию дорог были претензии, однако теперь «они сильно изменились». Сейчас нет никаких признаков, что предприятие, содержащее дороги, не справляется со своими обязанностями или не выполняет обязательства договора.