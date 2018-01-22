Абсурд в Европе: мобильная связь за рубежом дешевле, чем в Эстонии

Отмена роуминга в Евросоюзе привела к странной ситуации: звонить по ЕС дешевле, когда вы путешествуете, а не находитесь в своей стране проживания, пишет Postimees.
Причина очень проста: в Евросоюзе отменили плату за роуминг, это означает, что, находясь за пределами родной страны, вы можете звонить в другие страны и платить столько же, сколько за звонок в домашней сети. Но, к сожалению, это правило не действует, если вы находитесь в своей стране и звоните с телефона местного оператора на зарубежный номер: тогда это международный звонок, и цены могут кусаться.
Кроме того, это означает, что всем тем, кому нужно делать звонки за рубеж, имеет смысл приобрести карту мобильного оператора любой другой европейской страны. Тогда можно будет, как бы находясь в зоне роуминга, платить меньше и наслаждаться в полной мере отменой платы за роуминг в Европе.
Разберем ситуацию от и до. Мы предложили трем нашим мобильным операторам три примера – насколько велика разница в цене, если:
1) Я звоню из Эстонии с эстонского номера коллеге, которая использует эстонский номер, но находится в Германии?
2) Звоню в рамках того же пакета на номер ее немецкого оператора?
3) Я нахожусь в Финляндии, но звоню со своего эстонского номера на местный финский номер?
Ответы эстонских мобильных операторов были следующими:
Tele2
Мы исходим из того, что у клиента есть пакет, включающий бесплатные разговорные минуты, SMS и интернет за рубежом (эту услугу поддерживает большинство пакетов Tele2).
В том случае, если клиент находится в Эстонии и звонит с эстонского номера на эстонский номер (независимо от того, в какой стране ЕС в этот момент находится получатель звонка), плата за это с клиента не берется. Если друг находится за границей, то есть в зоне роуминга, то он сам платит за входящий звонок в соответствии с прейскурантом местного оператора за входящие звонки в зоне роуминга.
Если клиент находится в Эстонии и звонит с эстонского номера, например, на номер немецкого оператора, то в таком случае действует прейскурант на международные звонки из Эстонии. Например, при звонке в Германию минута разговора стоит 45 центов.
Если клиент находится в Германии и звонит с эстонского номера на номер немецкого оператора или на эстонский номер и у него есть пакет, включающий и минуты, SMS и интернет, которые используются уже в Евросоюзе, то особые платы не взимаются, они уже включены в стоимость пакета, и речь идет о звонке, сделанном в рамках услуги роуминга.
Если клиент эстонского оператора находится в Финляндии и звонит на финский номер, то речь снова идет о роуминге, за который отдельная плата не взимается. Если же клиент находится в Эстонии и звонит на финский номер, то это уже международный звонок, и тогда взимается соответствующая плата (минута звонка в Финляндию из Эстонии стоит 36 центов).
То есть своеобразие регуляции заключается в том, что, когда клиент находится в Эстонии и звонит с эстонского номера в Германию на немецкий номер, то тогда это уже не является роумингом: это международный звонок, и платить за него придется в соответствии с действующим прейскурантом.
Elisa
1. Я звоню из Эстонии с эстонского номера коллеге, которая использует эстонский номер, но находится в Германии.
Ответ: для звонящего это равноценно звонку на эстонский номер из домашней сети. Расценки зависят от условий соответствующего пакета, согласно которым либо высчитываются минуты разговорного времени, либо действует тариф местных звонков.
2. Звоню в рамках того же пакета на номер немецкого оператора?
Ответ: это звонок за рубеж, то есть звонок на неэстонский номер. Его стоимость зависит от прейскуранта международных звонков.
3. Я нахожусь в Финляндии, но звоню со своего эстонского номера на местный финский номер?
Ответ: это использование услуги роуминга, расценки на которую соответствуют прейскуранту роуминга.
Telia
1) Если вы звоните из Эстонии, то есть речь не идет о роуминге, то стоимость звонка зависит от кода страны.
a) стоимость звонка на эстонский номер (начинается на +372) соответствует вашему действующему пакету. Цена не зависит от местонахождения получателя звонка.
b) Звонок на заграничный код (не +372) расценивается как звонок за границу, его стоимость зависит от пакета, выбранной дополнительной услуги или прейскуранта звонков из Эстонии за границу.
2) Если вы звоните с эстонского номера, находясь в другой стране ЕС, то есть при роуминге, то:
a) Звонки на номера, начинающиеся на +372, и другие обычные номера с кодами стран ЕС стоят:
- как в Эстонии, если у клиента включен роуминг по цене домашней сети
- регулированная цена (0,0384 €/мин), если у клиента нет роуминга по цене домашней сети.
b. Звонки на номера вне ЕС не регулируются. Например, звонок с эстонского номера на американский, если вы, например, находитесь в Испании, идет по цене испанского оператора.