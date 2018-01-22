Абсурд в Европе: мобильная связь за рубежом дешевле, чем в Эстонии

Причина очень проста: в Евросоюзе отменили плату за роуминг, это означает, что, находясь за пределами родной страны, вы можете звонить в другие страны и платить столько же, сколько за звонок в домашней сети. Но, к сожалению, это правило не действует, если вы находитесь в своей стране и звоните с телефона местного оператора на зарубежный номер: тогда это международный звонок, и цены могут кусаться.

Кроме того, это означает, что всем тем, кому нужно делать звонки за рубеж, имеет смысл приобрести карту мобильного оператора любой другой европейской страны. Тогда можно будет, как бы находясь в зоне роуминга, платить меньше и наслаждаться в полной мере отменой платы за роуминг в Европе.

Разберем ситуацию от и до. Мы предложили трем нашим мобильным операторам три примера – насколько велика разница в цене, если:

1) Я звоню из Эстонии с эстонского номера коллеге, которая использует эстонский номер, но находится в Германии?

2) Звоню в рамках того же пакета на номер ее немецкого оператора?

3) Я нахожусь в Финляндии, но звоню со своего эстонского номера на местный финский номер?

Ответы эстонских мобильных операторов были следующими:

Tele2

Мы исходим из того, что у клиента есть пакет, включающий бесплатные разговорные минуты, SMS и интернет за рубежом (эту услугу поддерживает большинство пакетов Tele2).

В том случае, если клиент находится в Эстонии и звонит с эстонского номера на эстонский номер (независимо от того, в какой стране ЕС в этот момент находится получатель звонка), плата за это с клиента не берется. Если друг находится за границей, то есть в зоне роуминга, то он сам платит за входящий звонок в соответствии с прейскурантом местного оператора за входящие звонки в зоне роуминга.

Если клиент находится в Эстонии и звонит с эстонского номера, например, на номер немецкого оператора, то в таком случае действует прейскурант на международные звонки из Эстонии. Например, при звонке в Германию минута разговора стоит 45 центов.

Если клиент находится в Германии и звонит с эстонского номера на номер немецкого оператора или на эстонский номер и у него есть пакет, включающий и минуты, SMS и интернет, которые используются уже в Евросоюзе, то особые платы не взимаются, они уже включены в стоимость пакета, и речь идет о звонке, сделанном в рамках услуги роуминга.