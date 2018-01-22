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Банк Nordea запрещает работникам торговать биткойнами

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Биткойн.

ФОТО: Eibner-Pressefoto/EXPA/Michael Gruber/imago/Eibner Europa

Крупнейший банк Северных стран Nordea сообщил в понедельник, что с 28 февраля он запрещает своим сотрудникам торговать биткойнами и другими криптографическими валютами из-за их нерегулируемого рынка, передает rus.err.

"Сотрудникам запрещается инвестировать в криптовалюту, поскольку риски считаются слишком высокими, и как сотрудники, так и банк не защищены должным образом", - говорится в сообщении Nordea.

"В отличие от других валют и ценных бумаг, продажа криптовалюты не регулируется какой-либо официальной организацией, поэтому покупающие ее инвесторы никак не защищены от незаконного бизнеса и отмывания денег", - отмечается в сообщении банка, при этом добавляется, что сотрудники, уже владеющие биткойнами, не обязаны их продавать, хотя это рекомендуется.

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