Банк Nordea запрещает работникам торговать биткойнами

"Сотрудникам запрещается инвестировать в криптовалюту, поскольку риски считаются слишком высокими, и как сотрудники, так и банк не защищены должным образом", - говорится в сообщении Nordea.

"В отличие от других валют и ценных бумаг, продажа криптовалюты не регулируется какой-либо официальной организацией, поэтому покупающие ее инвесторы никак не защищены от незаконного бизнеса и отмывания денег", - отмечается в сообщении банка, при этом добавляется, что сотрудники, уже владеющие биткойнами, не обязаны их продавать, хотя это рекомендуется.