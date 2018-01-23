Видео: драка в торговом центре Viru закончилась ожогами и переломами лицевой кости

Охранники торгового центра Viru заметили в воскресенье вечером компанию из трех человек, которая нарушала общественный порядок на улице Лайкмаа у R-киоска. Молодые люди направились в торговый центр и начали провоцировать охранников.

Охранники попросили их покинуть торговый центр. Два молодых человека миролюбиво удалились, однако третий остался и стал спорить со специалистом по связям с общественностью центра Viru, ругался с охранниками и угрожал им. В тот момент конфликта удалось избежать, и молодой человек последовал за своими спутниками.

Специалист по связям с общественностью центра Viru Тайви Койтла сказала, что спустя какое-то время молодые люди в нетрезвом виде вернулись в торговый центр и уселись на горшки с цветами. Охранники попросили их не портить имущество торгового центра.

«Сначала человек спокойно двигался по направлению к выходу, однако потом начал вести себя агрессивно и отказался уходить из центра», — продолжила она.

Затем между 18-летним молодым человеком и охранниками началась драка, вследствие которой пострадали охранник и молодой человек. По данным Койтла, пострадавшие в инциденте охранники подали заявление в полицию.

На видео можно увидеть, как работники торгового центра пытаются взять юношу под контроль и надеть ему наручники. Позже в больнице молодой человек сказал, что охранники набросились на него, использовали перечный газ и били кулаками по лицу.

Администратор торгового центра Viru Маргус Колумбус сказал, что избиения не было. Тайви Коитла отметила, что использование перечного газа в данном случае было оправдано, поскольку поведение молодого человека было агрессивным и было совершено нападение.

Согласно закону о защите личных данных, торговый центр Viru не может показать общественности записи с камер наблюдения. Исключение было сделано для журналиста Postimees, чтобы прояснить, имело ли место чрезмерное применение силы со стороны охранников.

Молодой человек не подчинялся приказам

Запись камеры наблюдения зафиксировала, как юноша и охранник беседуют у наружной двери торгового центра — молодой человек отказывается уходить, поэтому охранники берут его под руки, чтобы выпроводить наружу.

Юноша ожесточился и начал метаться, чтобы высвободиться из рук. Очевидно, что молодой человек поставил охранников в трудное положение.

«Одним из охранников был двухметровый мужчина. Такие случаи показывают, что для того, чтобы взять под контроль выпившего человека, всегда нужно двое или трое охранников», — сказал администратор Маргус Колумбус.

Молодой человек хватал охранников за горло и тянул за галстуки. На видео нет момента, где охранники били бы юношу кулаками.

Поскольку юноша ответил на призывы охранников насилием, те попробовали взять нарушителя под контроль, как их учили, чтобы передать его в руки полиции.