Правление IRL единодушно выразило поддержку министру юстиции Урмасу Рейнсалу

"Руководство IRL обсудило на состоявшемся сегодня [в понедельник ] собраниидавление на министра юстиции и единодушно выразило поддержку его работе министра. Одновременно решили, что министр юстиции должен остаться на своем посту ", — сообщил BNS пресс-секретарь партии.

По словам вице-председателя IRL Андреса Метсоя, Рейнсалу в качестве политика IRL проделал хорошую работу . „Одна фраза, вокруг которой сегодня возникло огромное сверхреагирование, не может стать причиной отставки хорошего и работящего министра", — сказл он.

"В контексте, касающемся семейного насилия, конкретно министр Урмас Рейнсалу инициировал в Пярнуском уезде очень нужную пилотную программу для решения проблемы домашнего насилия, по этой программе из дома должен уходить насильник, а не жертва насилия. Полицейские в Пярнумаа сейчас этим заняты", — сказал вице-председатель IRL.

"Рейнсалу к запуску этой программы отнесся со всем сердцем и глубо вник в тему. Запуск этого проекта — крайне важный шаг в действительном решении проблематики домашнего насилия", — сказал Метсоя.

В пятницу Партия реформ сообщила, что ожидает отставки министра юстиции Урмаса Рейнсалу, и если Рейнсалу к понедельнику не подаст в отставку, партия ее инициирует.