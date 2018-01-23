Фото: в Пярнумаа из-за гололедицы столкнулись три автомобиля

В 18.19 в понедельник в центр тревоги поступило сообщение о том, что на 107-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла транспортная авария: столкнулись две легковых автомашины и грузовик, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры. В ДТП никто не пострадал, стороны обратятся к страховщику.