вторник, 23 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
"Эстонский стратком – смесь фантастики Айзека Азимова и идеологий массовой мобилизации 1930-х"

Ахто Лобьякас

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео

Фото: в Пярнумаа из-за гололедицы столкнулись три автомобиля

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Ly Mäemurd

В Пярнумаа на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в понедельник из-за гололедицы столкнулись три автомашины, люди в ДТП не пострадали.

ФОТО: Ly Mäemurd

В 18.19 в понедельник в центр тревоги поступило сообщение о том, что на 107-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла транспортная авария: столкнулись две легковых автомашины и грузовик, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры. В ДТП никто не пострадал, стороны обратятся к страховщику.

Полицейский Пярнуского отделения полиции Аймар Луйк просит участников движения запастись временем и двигаться на скорости, отвечающей сложным и быстро менящимся погодным условиям. „Дороги могут быть очень скользкими“,- сказал Луйк.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ