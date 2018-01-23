Открытие эстонской выставки в Вашингтоне под угрозой
22 января 2018 г., 21:25
В США не работают госучреждения, открытие выставки Михеля Зиттова в Вашингтоне под угрозой срыва, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Сотни тысяч сотрудников американских правительственных учреждений в понедельник не вышли на работу. Республиканцы и демократы в сенате не смогли вовремя договориться о финансировании работы правительства.
Так называемый "шатдаун" американских гоучреждений поставил под удар открытие масштабной выставки мастера старо-нидерландского искусства из Ревеля Михеля Зиттова в Национальной галерее в Вашингтоне. Выставка должна открыться в субботу.