вторник, 23 января 2018 г.
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  • Пилот прокомментировал случай с едва избежавшим катастрофы самолетом Таллинн-Москва

Пилот прокомментировал случай с едва избежавшим катастрофы самолетом Таллинн-Москва

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Самолет на аэродроме в России. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marina Lystseva/Marina Lystseva/TASS

Пилот Тоомас Уйбо пояснил, что, если самолеты двигались в направлении друг к другу, это была очень серьезная ситуация. В то же время он подчеркнул, что авиация безопасна, передает rus.err.

Как сообщил Интерфаксу в воскресенье источник в Центре управления воздушным движением, летевший из Таллинна самолет готовился к посадке в аэропорту Шереметьево и на высоте около 4300 метров сработал сигнал тревоги, указывающий, что слишком близко находится другой самолет. Согласно данным источника, расстояние между двумя самолетами в то время составляло 600 метров.

По произошедшему эпизоду в аэропорту Шереметьево пока нет точной информации, поэтому сложно точно сказать, что там произошло, пояснил пилот Тоомас Уйбо в эфире передачи Ringvaade на ETV.

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