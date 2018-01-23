Пилот прокомментировал случай с едва избежавшим катастрофы самолетом Таллинн-Москва

Пилот Тоомас Уйбо пояснил, что, если самолеты двигались в направлении друг к другу, это была очень серьезная ситуация. В то же время он подчеркнул, что авиация безопасна, передает rus.err.
Как сообщил Интерфаксу в воскресенье источник в Центре управления воздушным движением, летевший из Таллинна самолет готовился к посадке в аэропорту Шереметьево и на высоте около 4300 метров сработал сигнал тревоги, указывающий, что слишком близко находится другой самолет. Согласно данным источника, расстояние между двумя самолетами в то время составляло 600 метров.
По произошедшему эпизоду в аэропорту Шереметьево пока нет точной информации, поэтому сложно точно сказать, что там произошло, пояснил пилот Тоомас Уйбо в эфире передачи Ringvaade на ETV.