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  • Осиновский: социал-демократы не будут участвовать в голосовании по вотуму недоверия Урмасу Рейнсалу

Осиновский: социал-демократы не будут участвовать в голосовании по вотуму недоверия Урмасу Рейнсалу

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Евгений Осиновский

ФОТО: Pm

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский в понедельник вечером сказал в интервью "Актуальной камере на эстонском языке", что члены партийной фракции за исключением Ханнеса Хансо не будет участвовать в голосовании по выражению недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу.

Осиновский сказал , что правление обсуждало происходящее вокруг Урмаса Рейнсалу в течение нескольких часов, пишет rus.err.ee.

"Это очень сложная и неприятная ситуация. Правление решило, что эта неразбериха, которая повлекла бы за собой правительственный кризис – совсем не то, что сейчас нужно Эстонии, поэтому наша позиция и решение было таковым, что мы прекращаем политическую игру, начатую оппозицией", – сказал Осиновский.

"Мы не примем участия в голосовании, и это значит, что за исключением Ханнеса Хансо, который сказал, что поддерживает вотум недоверия Рейнсалу, больше никто из фракции этого не сделает", – сказал он, а также добавил, что партия в целом не поддерживает Рейнсалу и осуждает его высказывания.

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