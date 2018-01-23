Осиновский: социал-демократы не будут участвовать в голосовании по вотуму недоверия Урмасу Рейнсалу

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский в понедельник вечером сказал в интервью "Актуальной камере на эстонском языке", что члены партийной фракции за исключением Ханнеса Хансо не будет участвовать в голосовании по выражению недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу.
Осиновский сказал , что правление обсуждало происходящее вокруг Урмаса Рейнсалу в течение нескольких часов, пишет rus.err.ee.
"Это очень сложная и неприятная ситуация. Правление решило, что эта неразбериха, которая повлекла бы за собой правительственный кризис – совсем не то, что сейчас нужно Эстонии, поэтому наша позиция и решение было таковым, что мы прекращаем политическую игру, начатую оппозицией", – сказал Осиновский.
"Мы не примем участия в голосовании, и это значит, что за исключением Ханнеса Хансо, который сказал, что поддерживает вотум недоверия Рейнсалу, больше никто из фракции этого не сделает", – сказал он, а также добавил, что партия в целом не поддерживает Рейнсалу и осуждает его высказывания.