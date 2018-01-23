Осиновский: социал-демократы не будут участвовать в голосовании по вотуму недоверия Урмасу Рейнсалу

Осиновский сказал , что правление обсуждало происходящее вокруг Урмаса Рейнсалу в течение нескольких часов, пишет rus.err.ee.

"Это очень сложная и неприятная ситуация. Правление решило, что эта неразбериха, которая повлекла бы за собой правительственный кризис – совсем не то, что сейчас нужно Эстонии, поэтому наша позиция и решение было таковым, что мы прекращаем политическую игру, начатую оппозицией", – сказал Осиновский.