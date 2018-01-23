Галерея: на заснеженных улицах Таллинна произошло несколько ДТП
23 января 2018 г., 7:29
Вчера вечером в Таллинне произошло как минимум три ДТП, в которых, к счастью, никто не пострадал, пишет Postimees.
На Ярвевана-теэ водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
На перекрестке улицы Лийвалайа и Пярнуского шоссе автомобиль Suzuki наехал на светофор.
В Ласнамяэ на улице Смуули автомобиль Infinity снес бетонный фонарный столб.
В ДТП никто не пострадал. Полиция напоминает водителям, что скорость движения надо выбирать, исходя из погодных и дородных условий.