вторник, 23 января 2018 г.
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«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

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  • Галерея: на заснеженных улицах Таллинна произошло несколько ДТП

Галерея: на заснеженных улицах Таллинна произошло несколько ДТП

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Вчера вечером в Таллинне произошло как минимум три ДТП, в которых, к счастью, никто не пострадал, пишет Postimees.

На Ярвевана-теэ водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в фонарный столб. 

На перекрестке улицы Лийвалайа и Пярнуского шоссе автомобиль Suzuki наехал на светофор.

В Ласнамяэ на улице Смуули автомобиль Infinity снес бетонный фонарный столб.

В ДТП никто не пострадал. Полиция напоминает водителям, что скорость движения надо выбирать, исходя из погодных и дородных условий.

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