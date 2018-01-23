Живете в памятнике архитектуры - просите субсидию на реставрацию!

Таллиннская городская управа рассмотрела решение, упрощающее порядок подачи ходатайства о субсидии на реставрацию, сообщает Raepress.
О субсидии можно будет ходатайствовать теперь и в электронной среде самообслуживания. До сих пор это было возможно только в письменном виде или по электронной почте.Субсидия предоставляется на реставрацию расположенных на административной территории Таллинна памятников культуры, архитектурно ценных и очень ценных зданий, для сохранения их в максимально приближенном к первозданному виде. В нынешнем году город выделил на эти цели почти в два раза больше средств, чем в прошлом.
Вице-мэр столицы Андрей Новиков подчеркнул, что это - далеко не единственная субсидия, предоставляемая городом на улучшение качества недвижимости. Большой популярностью пользуются также проекты, адресованные квартирным товариществам, такие, как "Дворы - в порядок!", "Фасады - в порядок!", "Зеленый двор" и другие.