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  • Живете в памятнике архитектуры - просите субсидию на реставрацию!

Живете в памятнике архитектуры - просите субсидию на реставрацию!

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Дома на улице Вене в Стром Таллинне. Снимок иллюстративный.

ФОТО: KV.EE

Таллиннская городская управа рассмотрела решение, упрощающее порядок подачи ходатайства о субсидии на реставрацию, сообщает Raepress. 

О субсидии можно будет ходатайствовать теперь и в электронной среде самообслуживания. До сих пор это было возможно только в письменном виде или по электронной почте.Субсидия предоставляется на реставрацию расположенных на административной территории Таллинна памятников культуры, архитектурно ценных и очень ценных зданий, для сохранения их в максимально приближенном к первозданному виде. В нынешнем году город выделил на эти цели почти  в два раза больше средств, чем в прошлом.

Вице-мэр столицы Андрей Новиков подчеркнул, что это - далеко не единственная субсидия, предоставляемая городом на улучшение качества недвижимости. Большой популярностью пользуются также проекты, адресованные квартирным товариществам, такие, как "Дворы - в порядок!", "Фасады - в порядок!", "Зеленый двор" и другие.

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