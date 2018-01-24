Картина дня: британское исследование о русских в Эстонии, предупреждение синоптиков и черный день российского спорта

Британское исследование рисует печальную картину жизни русских в Эстонии

В исследовании, заказанном властями Великобритании и предназначенном для внутреннего пользования, говорится, что в странах Балтии самым отчужденным является русскоговорящее население Эстонии. Читайте далее...

Стрельба в школе

Жертвами стрельбы в старшей школе в городе Бентон на западе американского штата Кентукки стали два человека, сообщил телеканал CBS со ссылкой на губернатора Кентукки Метта Бевина. Пострадали 19 человек. Читайте далее...

Полиция перепутала тезок и выписала штраф невиновному

Представьте себе ситуацию: живете вы в Таллинне, никуда не выезжаете. И вдруг вам приходит извещение о том, что где-то на границе с Россией, в двухстах километрах от дома, вы превысили скорость и должны уплатить штраф. На извещении стоит ваше имя, ваша дата рождения и даже ваш личный код. «Да такого быть не может, меня там не было!» – восклицаете вы. Но никто вам не верит. Не поверили поначалу и мы, когда услышали от читателя этот рассказ. Читайте далее...

Срочное предупреждение синоптиков: на подходе метель с сильным ветром!

По сообщению метеослужбы Эстонии, в ночь на среду, 24 января, усилится южный и юго-западный ветер. На материковой части страны он будет дуть порывами до 15, к утру - до 17 м/с, на островах и побережье 15, порывами до 20, к утру - до 24 м/с. Читайте далее...

Черный день российского спорта

Обнародован полный список атлетов, не получивших приглашение от МОК на Олимпиаду. Читайте далее...

Опубликован список номинантов на "Оскар"

Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" вошла в итоговый список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщила во вторник пресс-служба американской киноакадемии. Смотрите список всех претендентов!

Керсти Кальюлайд приехала в Нарву

Утром во вторник, 23 января, президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на поезде в Нарву, чтобы принять участие в мероприятии, которое посвящено намерению пограничного города побороться за титул Культурной столицы Европы. Читайте далее...

Генштаб Британии предупредил об угрозе внезапного нападения РФ

оссия является наиболее серьезной угрозой для Великобритании со времен холодной войны и может начать военные действия против Лондона гораздо раньше, чем там этого ожидают. Об этом заявил накануне глава генштаба Великобритании Николас Картер. Читайте далее...

AMTEL: Эстония – это помойка для автомобилей из Европы

Средний возраст автомобилей в Эстонии составляет 15 лет. Наша страна занимает по этому показателю пятое с конца место в Европе. Читайте далее...

Очередные деньги, связанные с молдавским банковским скандалом, добрались до Эстонии

Международный отчет указывает на то, что в результате отмывания денег, проходившего в трех банках Молдавии, более 50 миллионов из почти миллиарда долларов США прошли через эстонские банки. Читайте далее...