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  • Припарковал грузовик поперек шоссе: пьяный эстонский водитель отличился в Германии

Припарковал грузовик поперек шоссе: пьяный эстонский водитель отличился в Германии

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Грузовик. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Полицейские Поггенхагена (район в немецком Нойштадте) были обескуражены, когда им поступило сообщение о грузовике, который остался стоять поперек шоссе.

Движение на дороге 443 было остановлено, передает sn.online.

В субботу около пяти вечера 59-летний водитель из Эстонии попытался повернуть задним ходом на грузовике, но попытка оказалась провальной. Причиной неудачи стало опьянение водителя в 2,45 промилле.

Полиция доставила жителя Эстонии в участок, где у него изъяли водительские права.

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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