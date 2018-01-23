Припарковал грузовик поперек шоссе: пьяный эстонский водитель отличился в Германии
23 января 2018 г., 15:22
Полицейские Поггенхагена (район в немецком Нойштадте) были обескуражены, когда им поступило сообщение о грузовике, который остался стоять поперек шоссе.
Движение на дороге 443 было остановлено, передает sn.online.
В субботу около пяти вечера 59-летний водитель из Эстонии попытался повернуть задним ходом на грузовике, но попытка оказалась провальной. Причиной неудачи стало опьянение водителя в 2,45 промилле.
Полиция доставила жителя Эстонии в участок, где у него изъяли водительские права.
Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.