вторник, 23 января 2018 г.
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  • Грузия получила от США первые ракетные комплексы Javelin и надежно спрятала их

Грузия получила от США первые ракетные комплексы Javelin и надежно спрятала их

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ФОТО: Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Грузия получила от США первую партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория по итогам встречи в Тбилиси с послом США Яном Келли, сообщает портал Newsru.com.

"Первый этап закупки системы успешно завершен. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте", - заявил министр (цитата по сайту Минобороны Грузии).

Он также уточнил, что в ближайшее время грузинские военнослужащие начнут осваивать новую систему. "Мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести те навыки, которые обязательны для использования этой системы", - приводит слова Изории сайт "Новости Грузии".

Изория и Келли также обсудили и программу оборонной готовности, которая стартует с весны 2018 года в Грузии и будет осуществляться при поддержке США.

"Мы желаем, чтобы Грузия была более успешной. Для этого у нее должны быть очень сильные оборонные возможности, что позволит ей сдержать агрессию и те внешние силы, которые наносят ущерб стране", - отметил Ян Келли (цитата по "Грузия Online").

Помимо Изория и Келли на встрече присутствовали первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, военный атташе США, полковник Джефри Хартман, представитель посольства США Джеймс Моррис и руководитель офиса по сотрудничеству в сфере обороны (ODC), вице-полковник Джон Мейерс.

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