Грузия получила от США первые ракетные комплексы Javelin и надежно спрятала их

"Первый этап закупки системы успешно завершен. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте", - заявил министр (цитата по сайту Минобороны Грузии).

Он также уточнил, что в ближайшее время грузинские военнослужащие начнут осваивать новую систему. "Мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести те навыки, которые обязательны для использования этой системы", - приводит слова Изории сайт "Новости Грузии" .

Изория и Келли также обсудили и программу оборонной готовности, которая стартует с весны 2018 года в Грузии и будет осуществляться при поддержке США.

"Мы желаем, чтобы Грузия была более успешной. Для этого у нее должны быть очень сильные оборонные возможности, что позволит ей сдержать агрессию и те внешние силы, которые наносят ущерб стране", - отметил Ян Келли (цитата по "Грузия Online" ).