Грузия получила от США первые ракетные комплексы Javelin и надежно спрятала их

Грузия получила от США первую партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория по итогам встречи в Тбилиси с послом США Яном Келли, сообщает портал Newsru.com.
"Первый этап закупки системы успешно завершен. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте", - заявил министр (цитата по сайту Минобороны Грузии).
Он также уточнил, что в ближайшее время грузинские военнослужащие начнут осваивать новую систему. "Мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести те навыки, которые обязательны для использования этой системы", - приводит слова Изории сайт "Новости Грузии".
Изория и Келли также обсудили и программу оборонной готовности, которая стартует с весны 2018 года в Грузии и будет осуществляться при поддержке США.
"Мы желаем, чтобы Грузия была более успешной. Для этого у нее должны быть очень сильные оборонные возможности, что позволит ей сдержать агрессию и те внешние силы, которые наносят ущерб стране", - отметил Ян Келли (цитата по "Грузия Online").
Помимо Изория и Келли на встрече присутствовали первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, военный атташе США, полковник Джефри Хартман, представитель посольства США Джеймс Моррис и руководитель офиса по сотрудничеству в сфере обороны (ODC), вице-полковник Джон Мейерс.