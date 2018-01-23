Правительство Латвии лишит русскоязычных школьников возможности учиться на родном языке

Правительство поддержало поправки к Закону об образовании и к Закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году. Теперь поправки предстоит рассмотреть Сейму.

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис заявил, что его ведомство ответственно отнесется к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств и его развитию, в том числе обеспечив необходимое финансирование тех учебных заведений, которые согласно международным договорам реализуют программы образования нацменьшинств.

Подготовленный министерством образования проект поправок предусматривает, что к 2021/2022 учебном году, дошкольное обучение будет билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) будет осуществляться по трем моделям билингвального обучения. Тем временем, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса будет осуществляться на государственном языке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на латышском языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на государственном языке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что правилами кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе 1-6 классов будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования государственного и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.