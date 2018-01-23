Опрос: плохая организация здравоохранения доводит врачей до выгорания

Почти треть врачей, принявших участие в новом опросе, чувствуют себя глубоко или сильно перегоревшими, называя главными причинами своего состояния организацию здравоохранения и труда, трудовые отношения и отношение к врачам.
Med24 провел в начале года опрос среди врачей, чтобы исследовать их возможное выгорание. Глубокое или сильное личное выгорание выявляется у 33 процентов, выгорание, связанное с работой - у 24 процентов и выгорание, причиной которого стали пациенты – у 20 процентов ответивших на вопросы врачей.
Ответы были получены от 386 врачей, которые заполнили разосланные им CBI (Copenhagen Burnout Inventory) опросники. Такими опросниками выгорание оценивается через три подвида: личное выгорание, выгорание, связанное с работой, и выгорание, спровоцированное пациентами. Речь не идет о жестком научном исследовании, но полученные результаты все же дают общую картину происходящего.
На вопросы ответили 319 женщин и 67 мужчин. Как в случае мужчин, так и в случае женщин, общие результаты оказались схожими. Меньше всего личному выгоранию подвержены молодые и пожилые врачи. В других возрастных группах результат оказался близким к среднему.
В зависимости от отдельных специальностей, которые были представлены минимум 10 отвечавшими, выяснилось, что больше всего выгоранию подвержены анестезиологи и врачи отделений неотложной помощи. За ними идут кардиологи, психиатры, радиологи, гинекологи, хирурги, педиатры, семейные врач, специалисты по внутренним болезням и общие врачи.
Выгорают врачи, которые не отдыхают
Также спрашивалось, могут ли врачи брать отпуск каждый год. 12 процентов отметили, что не могут себе этого позволить. Среди этих врачей признаки выгорания были видны намного больше, чем у остальных. Показатель в подвиде «личное выгорание» у этих 12 процентов указывало на сильное выгорание.
На вопрос, позволяет ли повседневная работа делать перерывы на обед и кофе, 47 процентов ответили «да, каждый день», но 12 процентов ответили «очень редко», а 38 процентов – «время от времени». Три процента, по их словам, не могут себе этого позволить никогда. Средний результат выгорания личного, на работе и из-за пациентов выше всего был у тех, кто никогда не может позволить себе таких перерывов, и он соответствовал отметке «сильное выгорание». В то же время, у тех, кто может время от времени или каждый день ходить на обед, выгорание намного ниже, то есть умеренное.
Сравнили и то, какой может быть связь между выгоранием и тем, с какой нагрузкой работает врач. Большой разницы не было. Чуть больше выгорание было при нагрузке 0,5, а у тех, кто имеет нагрузку 1,5, обнаружились признаки умеренного выгорания.
Что сами врачи считают причиной выгорания?
Многие врачи в обратной связи по опросу и в свободной форме сообщили, что считают сами главной причиной выгорания врачей Эстонии. Кого-то это удивит, а кого-то и нет, но реже всего они говорили о размере зарплат, а лейтмотивом всех ответов стала «организация труда». И касалось это как больниц, так и организации всей системы здравоохранения страны.
В пример были приведены большие требования Больничной кассы, и то, что нужно заниматься большим количеством вещей, которые не входят в число трудовых обязанностей врачей. Было отмечено, что из семейных врачей сделали организаторов здравоохранения: они должны заботиться о том, чтобы у врачей-специалистов было поменьше работы.
«Если же пациент хочет попасть к врачу-специалисту, семейный врач не может в этом отказать, у людей есть право хотеть, - сказал они семейный врач. – Если даю направление с пометкой «по желанию пациента» его нужно регистрировать отдельно на платный прием. Только так можно сократить очереди на лечение».
Работодатель не придерживается времени отдыха
В некоторых случаях указали на неправильную или имеющую малое количество факторов пользы инфосистему. Важно привести в пример нарушение времени отдыха – было сказано, что при нагрузке 1,0, нужно дежурить еще около 180 часов в месяц, а рабочее время учитывается в разных таблицах в нарушение всех законов.
Также был приведен пример, что врачи не чувствуют поддержки на государственном уровне (на словах - да, но на деле идет только контролирование и составление предписаний). Например, во многих ситуациях государственные учреждения проводят недостаточную разъяснительную работу с населением (например, в том, что касается вируса папилломы или терапевтического фонда) и врачи вынуждены возвращать людей с их неадекватными ожиданиями на землю и постоянно заниматься разъяснительной работой вместо того, чтобы выполнять работу по существу и информировать о здоровье.
В качестве еще одной причины выгорания было приведено отсутствие обратной связи с руководством и психологической помощи. Очень много говорили о сильной рабочей перегрузке. Коллег не хватает, и кроме основной нагрузки нужно выполнять много дополнительной работы за счет времени отдыха. Списки семейных врачей очень большие.
Обязанностей все больше
«Поскольку я работаю индивидуально, мне кроме работы с пациентами и решения их проблем со здоровьем и лечения, нужно заниматься и другими делами как работодателю, а также бизнес-деятельностью, - сказал один из отвечавших. – В то же время семейный врач должен решать проблемы от и до, выдавать всевозможные справки и так далее, что отнимает очень много времени. В то же время от семейного врача ждут основательного подхода к проблемам пациента, что само по себе понятно».
Кроме организации труда и нагрузки, третьим распространенным ключевым выражением было «отношение к врачу». Было отмечено, что врачи все больше превращаются в обслуживающий персонал, и их не ценят ни пациенты, ни работодатели. Также обращалось внимание на отсутствие коллегиальности и на социальные проблемы с больными и их опекой.