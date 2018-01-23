Опрос: плохая организация здравоохранения доводит врачей до выгорания

Med24 провел в начале года опрос среди врачей, чтобы исследовать их возможное выгорание. Глубокое или сильное личное выгорание выявляется у 33 процентов, выгорание, связанное с работой - у 24 процентов и выгорание, причиной которого стали пациенты – у 20 процентов ответивших на вопросы врачей.

Ответы были получены от 386 врачей, которые заполнили разосланные им CBI (Copenhagen Burnout Inventory) опросники. Такими опросниками выгорание оценивается через три подвида: личное выгорание, выгорание, связанное с работой, и выгорание, спровоцированное пациентами. Речь не идет о жестком научном исследовании, но полученные результаты все же дают общую картину происходящего.

На вопросы ответили 319 женщин и 67 мужчин. Как в случае мужчин, так и в случае женщин, общие результаты оказались схожими. Меньше всего личному выгоранию подвержены молодые и пожилые врачи. В других возрастных группах результат оказался близким к среднему.

В зависимости от отдельных специальностей, которые были представлены минимум 10 отвечавшими, выяснилось, что больше всего выгоранию подвержены анестезиологи и врачи отделений неотложной помощи. За ними идут кардиологи, психиатры, радиологи, гинекологи, хирурги, педиатры, семейные врач, специалисты по внутренним болезням и общие врачи.

Выгорают врачи, которые не отдыхают

Также спрашивалось, могут ли врачи брать отпуск каждый год. 12 процентов отметили, что не могут себе этого позволить. Среди этих врачей признаки выгорания были видны намного больше, чем у остальных. Показатель в подвиде «личное выгорание» у этих 12 процентов указывало на сильное выгорание.

На вопрос, позволяет ли повседневная работа делать перерывы на обед и кофе, 47 процентов ответили «да, каждый день», но 12 процентов ответили «очень редко», а 38 процентов – «время от времени». Три процента, по их словам, не могут себе этого позволить никогда. Средний результат выгорания личного, на работе и из-за пациентов выше всего был у тех, кто никогда не может позволить себе таких перерывов, и он соответствовал отметке «сильное выгорание». В то же время, у тех, кто может время от времени или каждый день ходить на обед, выгорание намного ниже, то есть умеренное.

Сравнили и то, какой может быть связь между выгоранием и тем, с какой нагрузкой работает врач. Большой разницы не было. Чуть больше выгорание было при нагрузке 0,5, а у тех, кто имеет нагрузку 1,5, обнаружились признаки умеренного выгорания.

Что сами врачи считают причиной выгорания?

Многие врачи в обратной связи по опросу и в свободной форме сообщили, что считают сами главной причиной выгорания врачей Эстонии. Кого-то это удивит, а кого-то и нет, но реже всего они говорили о размере зарплат, а лейтмотивом всех ответов стала «организация труда». И касалось это как больниц, так и организации всей системы здравоохранения страны.