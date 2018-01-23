Магазин Prisma продавал кукурузу, зараженную опасными бактериями

Всего в Эстонии из продажи были удалены 33 пачки с замороженной кукурузой, весом 450 грамм. Портал Yle отмечает, что опасные бактерии были обнаружены в одной из партий, которая продается в магазинах концерна S Group.

По словам руководителя по коммуникациям Prisma Peremarket Пирет Ланкотс, сеть магазинов получила от концерна 18 января информацию, что продающаяся под торговой маркой Rainbow кукуруза со сроком годности до 09.06.2019 не соответствует нормам качества.

«22 января мы получили уточняющую информацию о том, что из продажи нужно изъять партии со сроком годности с 06.01.2019 по 09.06.2019», - отметила она.

EAN-код товара с опасными бактериями – 6414890300050 (код располагается рядом со штрихкодом). Производителем является польская фирма Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.

По словам Ланкотс, в одной из партий было обнаружено повышенное содержание листерий (Listeria monocytognes). Несмотря на то, что бактерии были обнаружены только в одной партии товара, было принято изъять из продажи все партии.

В концерне S Group просят выбросить зараженные упаковки, но отмечают, что кукуруза не опасна, если приготовить ее в соответствии с указанными на упаковке инструкциями.