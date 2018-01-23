Брекзит сыграет на руку Эстонии?
23 января 2018 г., 15:52
После выхода Великобритании из состава Европейского союза в Европейском парламенте будут перераспределены места, в связи с чем Эстонии достанется один дополнительный мандат, передает rus.err.
В настоящее время 73 из 751 места в Европарламенте принадлежат Великобритании. Согласно предложению комиссии, непосредственно после Брекзита число депутатов сократится до 705. При этом 46 мест будут сохранены в резерве для будущих членов ЕС и возможных общеевропейских избирательных списков, а еще 27 мест будут распределены между странами-членами сообщества, которые недостаточно представлены в Европарламенте (ЕП).
Одно из этих 27 мест, согласно предложению комиссии, должна получить Эстония.