Брекзит сыграет на руку Эстонии?

В настоящее время 73 из 751 места в Европарламенте принадлежат Великобритании. Согласно предложению комиссии, непосредственно после Брекзита число депутатов сократится до 705. При этом 46 мест будут сохранены в резерве для будущих членов ЕС и возможных общеевропейских избирательных списков, а еще 27 мест будут распределены между странами-членами сообщества, которые недостаточно представлены в Европарламенте (ЕП).