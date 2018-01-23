вторник, 23 января 2018 г.
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«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

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Брекзит сыграет на руку Эстонии?

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Брекзит. Иллюстративное фото.

ФОТО: Matt Crossick/Empics Entertainment

После выхода Великобритании из состава Европейского союза в Европейском парламенте будут перераспределены места, в связи с чем Эстонии достанется один дополнительный мандат, передает rus.err.

В настоящее время 73 из 751 места в Европарламенте принадлежат Великобритании. Согласно предложению комиссии, непосредственно после Брекзита число депутатов сократится до 705. При этом 46 мест будут сохранены в резерве для будущих членов ЕС и возможных общеевропейских избирательных списков, а еще 27 мест будут распределены между странами-членами сообщества, которые недостаточно представлены в Европарламенте (ЕП).

Одно из этих 27 мест, согласно предложению комиссии, должна получить Эстония.

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