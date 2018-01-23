Власти Тарту намерены начать выплату пособия на похороны

Об этом BNS сообщила пресс-служба городской управы, отметив, что речь идет об одноразовом пособии на покрытие расходов, связанных с похоронами, которое выделяется для погребения лица, при жизни внесенного в регистр народонаселения как жителя города Тарту.

Пособие на похороны выделяется вдове или вдовцу, родственникам или другим близким умершего, которым было выдано свидетельство о смерти жителя Тарту. В прочих случаях пособие на похороны выдается третьим лицам, если организацией похорон занимаются они, либо если вдова или вдовец, или другие близкие лица, отказались получать пособие.