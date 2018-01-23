Власти Тарту намерены начать выплату пособия на похороны

Мэрия Тарту передала городскому собранию на обсуждение проект постановления о выделении пособия на похороны в размере 250 евро.
Об этом BNS сообщила пресс-служба городской управы, отметив, что речь идет об одноразовом пособии на покрытие расходов, связанных с похоронами, которое выделяется для погребения лица, при жизни внесенного в регистр народонаселения как жителя города Тарту.
Пособие на похороны выделяется вдове или вдовцу, родственникам или другим близким умершего, которым было выдано свидетельство о смерти жителя Тарту. В прочих случаях пособие на похороны выдается третьим лицам, если организацией похорон занимаются они, либо если вдова или вдовец, или другие близкие лица, отказались получать пособие.
Пособие на похороны выплачивается не позднее 30 дней с момента регистрации ходатайства о пособии. Деньги на выплату пособия выделяет государство.