Галерея: в Париже из-за ливней вновь разлилась Сена, затоплены парки и подземные стоянки

Уровень вырос с 4,57 метра (показатель понедельника) до 4,82, как ожидается, будет расти до среды и достигнет 5,7 метра - почти на четыре метра выше нормального уровня (два метра) - или даже 6,10 метра (уровень, достигнутый в 2016 году).

Рекорда в 8,62 метров, установленного во время легендарного парижского наводнения 1910 года, синоптики не ждут.

Наводнение размыло дороги и туннели вдоль берегов рек, речные перевозки, в том числе круизные, приостановлены, поскольку лодки не могут пройти под мостами. Парки и сады затоплены, как и некоторые подземные автостоянки.

Начальник полиции Парижа Мишель Дельпу посоветовал жителям остерегаться подходить к воде, а тем, кто живет на баржах Сены, - переместиться на сушу. Рестораны на баржах на реке были временно закрыты.

Причиной наводнения стали ливни, переполнившие реки Марн, Йонна и Армансон в бассейне Сены. По данным канала Chaine Méteo, на прошлой неделе в бассейне Сены выпала двухнедельная норма осадков.

В Париже и департаментах Валь д'Уаз, Ивелин, Сена и Марн объявлен «оранжевый» (второй) уровень опасности, означающий, что жителям надо соблюдать осторожность и избегать рек.

Летом 2016 года наводнения, вызванные проливными дождями во Франции, Германии, Румынии и Бельгии, привели к гибели не менее 18 человек. Тогда из-за паводка в Париже и соседних с ним департаментах столичного региона Иль-де-Франс также был объявлен предпоследний - «оранжевый» - уровень метеотревоги.