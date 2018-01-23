В Латвии библиотекарей призвали помогать выявлять террористов, но есть одно но

В связи с призывом у библиотекарей появилось множество вопросов. Сегодня, 23 января, обе стороны встречаются, чтобы прояснить неясные моменты, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

На сайте Полиции безопасности размещен буклет с рекомендациями библиотекарям. Их призывают уделить внимание следующим признакам: «Полиция Безопасности просит библиотекарей обратить внимание на выражение открытой поддержки терроризму и террористическим организациям, особенно демонстрацию или ношение на одежде логотипа «Исламского государства».

Сами библиотекари об этих рекомендациях узнали и средств массовой информации.

Руководитель Рижской центральной библиотеки Дзидра Шмита называет такую коммуникацию неудачной. Чтобы понять, как именно библиотекари могут помочь сократить связанные с терроризмом риски, сегодня состоится встреча с работниками Полиции безопасности.

«В библиотеке есть раздел «Религия» и там есть Коран, который легально издан в Латвии. У нас нет никаких оснований его не комплектовать. Если человек приходит и каждый день читает Коран, то это само по себе ни о чем не говорит. Есть люди, которые каждый день читают Библию», — поясняет глава библиотеки.

Что касается книг, журналов и прессы, содержащих информацию поддержки терроризма, то библиотеки такие не закупают.

По словам Дзидры Шмиты в каждой библиотеке есть правила пользования. Например, первый пункт Рижской центральной гласит, что «Запрещено получать и распространять информацию, которая отражает акты насилия». Это, к слову, о еще одной рекомендации, указанной в буклете Полиции безопасности.

«В Полиции безопасности рекомендуют библиотекарям обратить внимание на просмотр в интернете видеоматериалов с актами насилия, особенно с исполняемыми террористами казнями с отрубанием головы, с материалами пропаганды и с инструкциями по организации терактов».

Профессор Латвийского университета, востоковед Леонс Тайванс назвал призыв Полиции безопасности к библиотекарям правильным и своевременным.

«У нас укоренилась несовсем хорошая привычка оставлять детей без вякого присмотра, считая, что ими занимается школа, как иногда говорят — «мы сами по себе, дети сами по себе». Вот этого не должно быть. Мы видим всевозможные теракты — связанные с исламом или нет — все чаще и чаще. Раньше мы не слыхали о таком в России, мы слыхали о таком в Америке — школьник приходит в оружием и открывает стрельбу. Теперь мы уже [видим] третий случай в России. Это дело развивается. Неровен час, и у нас это будет», — предостерег Тайванс.

В то же время в рекомендациях библиотекарям сказано, что каждый случай индивидуален.