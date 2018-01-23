В России запретили показывать «Смерть Сталина» в кинотеатрах
23 января 2018 г., 16:59
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», сообщает RNS со ссылкой на и. о. директора департамента кинематографии Минкультуры Ольгу Любимову.
Фильм должен был выйти в российских кинотеатрах 25 января, сообщает портал Газета.ru.
«Отозвали», — передала Любимова ответ на вопрос, отозвано ли прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» после обращения кинематографистов.
Ранее сообщалось, что общественные деятели планировали обратиться к Минкульту с просьбой приостановить прокат «Смерти Сталина».