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В России запретили показывать «Смерть Сталина» в кинотеатрах

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Портрет Сталина.

ФОТО: Scanpix

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», сообщает RNS со ссылкой на и. о. директора департамента кинематографии Минкультуры Ольгу Любимову.

Фильм должен был выйти в российских кинотеатрах 25 января, сообщает портал Газета.ru.

«Отозвали», — передала Любимова ответ на вопрос, отозвано ли прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» после обращения кинематографистов.

Ранее сообщалось, что общественные деятели планировали обратиться к Минкульту с просьбой приостановить прокат «Смерти Сталина».

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