Свен Миксер: решение Украины включить Эстонию в список офшоров вредит экономическим отношениям

Решение властей Украины включить Эстонию в список офшорных зон уже вредит экономическим отношениям Эстонии и Украины, утверждает министр иностранных дел Свен Миксер. Он выразил надежду, что недоразумение разрешится еще до того, как проблема приобретет политический характер.
«Вызывает сожаление, что десять дней назад мы с изумлением узнали о решении властей Украины включить Эстонию в черный список офшорных зон, причем сделано это было без всякого предупреждения», - сказал Миксер, выступая во вторник в Международном центре оборонных инвестиций.
«Любые обоснования для внесения нас в этот список совершенно безосновательны», - отметил министр.
«Мы ошеломлены этим решением и уже сейчас видим, что такое развитие событий вредит нашим экономическим отношениям. Я надеюсь, что проблема будет разрешена без промедлений, еще до того, как она перерастет в политическую проблему», - добавил Миксер.
«По всей видимости, масс-медиа в Эстонии, депутаты Рийгикогу спросят у нас, как же наш хороший друг и партнер может так себя вести. По-моему, на данный момент у нас нет ответов ни СМИ, ни политическим силам на такой вопрос», - добавил Миксер.
Как сообщалось, правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО).
В него также вошли Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Маврикий, независимое государство Самоа. Общее количество стран увеличилось с 65 до 85.
По словам посла Эстонии в Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога (согласно действующему в Эстонии налогу на выведенный капитал) рассматривает эстонскую ставку налога на прибыль как нулевую.
В то же время в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов, и система не позволяет избежать налогообложения. "Поэтому мы считаем, что оказались в списке по ошибке", - сказал он.