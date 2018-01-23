Свен Миксер: решение Украины включить Эстонию в список офшоров вредит экономическим отношениям

«Вызывает сожаление, что десять дней назад мы с изумлением узнали о решении властей Украины включить Эстонию в черный список офшорных зон, причем сделано это было без всякого предупреждения», - сказал Миксер, выступая во вторник в Международном центре оборонных инвестиций.

«Любые обоснования для внесения нас в этот список совершенно безосновательны», - отметил министр.

«Мы ошеломлены этим решением и уже сейчас видим, что такое развитие событий вредит нашим экономическим отношениям. Я надеюсь, что проблема будет разрешена без промедлений, еще до того, как она перерастет в политическую проблему», - добавил Миксер.

«По всей видимости, масс-медиа в Эстонии, депутаты Рийгикогу спросят у нас, как же наш хороший друг и партнер может так себя вести. По-моему, на данный момент у нас нет ответов ни СМИ, ни политическим силам на такой вопрос», - добавил Миксер.

Как сообщалось, правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО).

В него также вошли Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Маврикий, независимое государство Самоа. Общее количество стран увеличилось с 65 до 85.

По словам посла Эстонии в Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога (согласно действующему в Эстонии налогу на выведенный капитал) рассматривает эстонскую ставку налога на прибыль как нулевую.