В финской школе произошёл взрыв, есть пострадавшие

В раздевалке катка при школе Вяйно Аалтонена в Турку в результате взрыва пострадали двое молодых совершеннолетних мужчин, передает fontanka.fi.
По данным местного издания Turun Sanomat, инцидент произошёл вечером 21 января. У одного молодого человека пострадал слух, второму на лицо попало едкое вещество.
В полицию дело поступило только сегодня, 23 января, через электронную систему, и жертв пока об инциденте не расспрашивали. С ними власти пообщаются в ближайшие дни. Кроме того, полицейские изучают записи с камер наблюдения в районе Хирвенсало в поисках подозреваемых. На данном этапе полиция не считает, что жертвы сами привели в действие самодельное взрывное устройство.
По предварительным данным, для изготовления "бомбы" использовалось средство для прочистки труб. Власти уже сталкивались с информацией об опасных увлечениях молодых людей в городе, но данных о самодельных взрывных устройствах раньше не поступало.