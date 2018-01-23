В финской школе произошёл взрыв, есть пострадавшие

В полицию дело поступило только сегодня, 23 января, через электронную систему, и жертв пока об инциденте не расспрашивали. С ними власти пообщаются в ближайшие дни. Кроме того, полицейские изучают записи с камер наблюдения в районе Хирвенсало в поисках подозреваемых. На данном этапе полиция не считает, что жертвы сами привели в действие самодельное взрывное устройство.