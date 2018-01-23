вторник, 23 января 2018 г.
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«Особенное беспокойство вызывает то, что население Ида-Вирумаа сокращается в первую очередь за счет молодежи»

Юри Ратас

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В финской школе произошёл взрыв, есть пострадавшие

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Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В раздевалке катка при школе Вяйно Аалтонена в Турку в результате взрыва пострадали двое молодых совершеннолетних мужчин, передает fontanka.fi.

По данным местного издания Turun Sanomat, инцидент произошёл вечером 21 января. У одного молодого человека пострадал слух, второму на лицо попало едкое вещество.

В полицию дело поступило только сегодня, 23 января, через электронную систему, и жертв пока об инциденте не расспрашивали. С ними власти пообщаются в ближайшие дни. Кроме того, полицейские изучают записи с камер наблюдения в районе Хирвенсало в поисках подозреваемых. На данном этапе полиция не считает, что жертвы сами привели в действие самодельное взрывное устройство.

По предварительным данным, для изготовления "бомбы" использовалось средство для прочистки труб. Власти уже сталкивались с информацией об опасных увлечениях молодых людей в городе, но данных о самодельных взрывных устройствах раньше не поступало.

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