Представьте себе ситуацию: живете вы в Таллинне, никуда не выезжаете. И вдруг вам приходит извещение о том, что где-то на границе с Россией, в двухстах километрах от дома, вы превысили скорость и должны уплатить штраф. На извещении стоит ваше имя, ваша дата рождения и даже ваш личный код. «Да такого быть не может, меня там не было!» – восклицаете вы. Но никто вам не верит. Не поверили поначалу и мы, когда услышали от читателя этот рассказ.
«В четверг, 18 января, я получил извещение о том, что якобы я 17.01.18 в 12:33 находился в поселке Ахья в волости Пыльва Пыльваского уезда на шоссе Тарту-Ряпина-Вярска и нарушил скоростной режим. Штраф 100 евро. На самом деле в это время я находился в Таллинне на работе, что может подтвердить руководитель отдела. Машина, единственным хозяином и пользователем которой являюсь я сам, стояла на парковке по месту моей работы. В извещении указан мой личный код и дата рождения, но место жительства и телефонный номер другого человека, проживающего в Российской Федерации, в городе Псков. Гражданство указано как эстонское», - так начал Александр Петров свой рассказ.
Первая мысль, которая пришла ему в голову: кто-то воспользовался его личными данными, хотя свои права или ИД-карту он никогда не терял. Александр решил подать заявление в полицию о возможном преступлении, но там, выслушав эту запутанную историю, посоветовали для начала обратиться лично к патрульному полицейскому, остановившему нарушителя, или в Лыунаскую префектуру.
Пребывающий в недоумении Александр решил позвонить по российскому номеру, указанному в извещении, чтобы поговорить с самим нарушителем. Как оказалось, того тоже звали Александр Петров. Он подтвердил, что 17 января был в Эстонии и превысил скорость. Но откуда он раздобыл личный код жителя Эстонии и с какой стати им пользуется? Тут настала очередь удивляться российскому Александру. Он заявил, что является гражданином РФ, что понятия не имеет, что такое личный код и, соответственно, не мог им воспользоваться, и что патрульному он предъявил свои российские документы и водительские права.
Кража личных данных или нелепая попытка читателя уклониться от штрафа? Мы перебирали разные версии, но не могли зацепиться ни за одну из них. Чтобы в наше время, когда все данные внесены в компьютер, полиция просто взяла и перепутала двух Александров Петровых? Не может быть. Тем более, что у правоохранительных органов есть надежные инструменты, чтобы точно установить личность: проверка прав, личных документов нарушителя и паспорта транспортного средства. Да и Александров Петровых в Эстонии немало, почему же тогда штраф пришел именно нашему читателю, а не, например, послу России в Эстонии, который (давайте доведем ситуацию до полного абсурда) тоже Александр Петров.
Сомнений прибавило и извещение о штрафе, которое нам передал Александр: там явно фигурировали данные двух человек: Александра Петрова-гражданина Эстонии и Александра Петрова-жителя России. Гражданство и личный код были указаны эстонские, а телефон и адрес – российские. Ситуацию мог бы прояснить протокол, составленный на месте нарушения в присутствии камер. Мы обратились к российскому однофамильцу нашего читателя и попросили прислать этот документ. Петров из России сначала пообещал это сделать, но потом заявил, что не может найти протокол. Выглядело это все, мягко говоря, подозрительно. Однако, когда мы углубились в эту историю, выяснилось, что виной всему не кража личных данных и не сговор двух Александров, а удивительное стечение обстоятельств.
Петров из Эстонии настаивал, что произошла ошибка полиции, но доказать ничего не мог. Ему даже пришлось обратиться в суд и подать ходатайство об отмене решения полиции, так как это была единственная возможность аннулировать штраф.
«Как мы можем доверять свои личные данные полиции, которая так безалаберно и безответственно может их передать другому человеку другой страны (ведь в протоколе о превышении скорости указан мой личный код!) и так просто, не проверив информацию, выписывать штраф и создавать проблемы законопослушным людям, - возмущается Александр. - Являются ли действия полицейского в этом случае законными? Нужно ли писать в этом случае заявление на полицейского, так как в данном случае мои личные данные были использованы против меня? Хотелось бы услышать комментарии полиции по поводу этой ситуации и, конечно, добиться справедливости».
Потребовалось вмешательство СМИ, чтобы эта мутная история наконец прояснилась, с невиновного были сняты все подозрения, а заодно и штраф.
После того, как Rus.Postimees отправил запрос в полицию, выяснилось, что произошло удивительное совпадение личных данных, которое и привело к ошибке полицейских: оказалось, что житель Эстонии и житель России – не только полные тезки, но и родились в один день.
«В этой ситуации нами была допущена ошибка при внесении данных, и эта ошибка будет исправлена», - заверил старший комиссар Пыльваской группы ведения делопроизводства Тоомас Лихтмаа.
По его словам, решение за совершенное правонарушение было принято патрулем полиции корректно, но недоразумение возникло, когда другой чиновник вводил данные при оформлении материала.
«Такая ситуация возникла по причине того, что человек, который совершил нарушение, является тезкой человека, ошибочно получившего сообщение, в том числе совпадают и дни рождения. Мы связались с человеком, ошибочно получившим уведомление, и принесли ему свои извинения», - сказал Лихтмаа.
Произошедшее лишний раз показывает, что от ошибок не застрахован никто, и даже в нашу дигитальную эру полиция может перепутать тезок, родившихся в один день. К счастью, благодаря вмешательству СМИ, в этом случае невиновному гражданину Эстонии не пришлось отстаивать свое честное имя в суде. Штраф переадресуют жителю Пскова Александру Петрову, который и не отрицает свою вину.