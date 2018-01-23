«В четверг, 18 января, я получил извещение о том, что якобы я 17.01.18 в 12:33 находился в поселке Ахья в волости Пыльва Пыльваского уезда на шоссе Тарту-Ряпина-Вярска и нарушил скоростной режим. Штраф 100 евро. На самом деле в это время я находился в Таллинне на работе, что может подтвердить руководитель отдела. Машина, единственным хозяином и пользователем которой являюсь я сам, стояла на парковке по месту моей работы. В извещении указан мой личный код и дата рождения, но место жительства и телефонный номер другого человека, проживающего в Российской Федерации, в городе Псков. Гражданство указано как эстонское», - так начал Александр Петров свой рассказ.

Первая мысль, которая пришла ему в голову: кто-то воспользовался его личными данными, хотя свои права или ИД-карту он никогда не терял. Александр решил подать заявление в полицию о возможном преступлении, но там, выслушав эту запутанную историю, посоветовали для начала обратиться лично к патрульному полицейскому, остановившему нарушителя, или в Лыунаскую префектуру.

Пребывающий в недоумении Александр решил позвонить по российскому номеру, указанному в извещении, чтобы поговорить с самим нарушителем. Как оказалось, того тоже звали Александр Петров. Он подтвердил, что 17 января был в Эстонии и превысил скорость. Но откуда он раздобыл личный код жителя Эстонии и с какой стати им пользуется? Тут настала очередь удивляться российскому Александру. Он заявил, что является гражданином РФ, что понятия не имеет, что такое личный код и, соответственно, не мог им воспользоваться, и что патрульному он предъявил свои российские документы и водительские права.

Кража личных данных или нелепая попытка читателя уклониться от штрафа? Мы перебирали разные версии, но не могли зацепиться ни за одну из них. Чтобы в наше время, когда все данные внесены в компьютер, полиция просто взяла и перепутала двух Александров Петровых? Не может быть. Тем более, что у правоохранительных органов есть надежные инструменты, чтобы точно установить личность: проверка прав, личных документов нарушителя и паспорта транспортного средства. Да и Александров Петровых в Эстонии немало, почему же тогда штраф пришел именно нашему читателю, а не, например, послу России в Эстонии, который (давайте доведем ситуацию до полного абсурда) тоже Александр Петров.