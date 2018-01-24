Утвержден список номинантов на "Оскар"

На премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" претендуют также "Фантастическая женщина" режиссера Себастиана Лелио (Sebastián Lelio, Чили), "О теле и душе" Ильдико Эньеди (Ildikó Enyedi, Венгрия), "Оскорбление" Зиада Дуэри (Ziad Doueiri, Ливан), "Квадрат" Рубена Эстлунда (Ruben Östlund, Швеция), передает Newsru.com.

Включение "Нелюбви" в этот список было ожидаемым, поскольку 9 января драма российского режиссера вошла в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств в категории "Лучший фильм на иностранном языке", которая считается генеральной репетицией "Оскара".

В декабре фильм Звягинцева вошел в шорт-лист самой престижной кинопремии. Предыдущий фильм режиссера "Левиафан" тоже был в оскаровском шорт-листе, но не победил.

Кого выдвинули на "Оскар" в других номинациях

Лидером по числу номинаций стала фантастическая драма мексиканского режиссера Гильермо дель Торо ​"Форма воды", попавшая в 13 категорий, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Лучшая актриса"(Салли Хокинс).

Лучший фильм:

"Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино

"Темные времена" Джо Райта

"Дюнкерк" Кристофера Нолана

"Прочь" Джордана Пила

"Леди Берд" Греты Гервиг

"Призрачная нить" Пола Андерсона

"Секретное досье" Стивена Спилберга

"Форма воды" Гильермо дель Торо

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха

Лучшая актриса:

Салли Хокинс ("Форма воды")

Фрэнсис Макдормэнд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Марго Робби ("Тоня против всех")

Сирша Ронан ("Леди Берд")

Мэрил Стрип ("Секретное досье")

Лучший актер:

Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем")

Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить")

Дэниэл Калуя ("Прочь")

Гэри Олдмен ("Темные времена")

Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, эсквайр")

Лучшая актриса второго плана:

Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд")

Эллисон Дженни ("Тоня против всех")

Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить")

Октавия Спенсер ("Форма воды")

Лори Меткалф ("Леди Берд")

Лучший актер второго плана:

Уиллем Дефо ("Проект "Флорида")

Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Ричард Дженкинс ("Форма воды")

Кристофер Пламмер ("Все деньги мира")

Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Операторская работа:

"Бегущий по лезвию 2049"

"Ферма "Мадбаунд"

"Дюнкерк"

"Темные времена"

"Форма воды"

Лучшая музыка к фильму:

"Дюнкерк"

"Призрачная нить"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший грим и прически:

"Темные времена"

"Виктория и Абдул"

"Чудо"