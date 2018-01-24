Названа самая продаваемая марка автомобиля в Эстонии

В прошлом году продажи салонных автомобилей впервые за десять лет превысили количество продаж импортированных подержанных автомобилей, между тем по возрасту автопарка Эстония занимает в Евросоюзе пятое место с конца.
Три самых продаваемых автомобильных марки в Эстонии – это Toyota, Škoda и Volkswagen, самая продаваемая модель автомобиля в Эстонии – Škoda Octavia, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Škoda покупают из-за того, что она практична - покупателям важен размер, просторность и вместительность", – отметил менеджер по обслуживанию крупных клиентов Skoda Tallinn Анвар Арм.
Впервые с 2008 года продажи новых автомобилей превысили продажи автомобилей подержанных: 27 000 против 24 000 в пользу новых автомобилей.