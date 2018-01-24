В школе в Германии за убийство подростка задержан одноклассник

В немецкой школе, расположенной неподалеку от города Дортмунд, ученик старшей школы убил одноклассника.
Об этом сообщает полиция, уточняя, что 15-летний школьник ударил ножом 14-летнего.
Сообщается, что подросток получил ранение в область шеи и скончался до приезда скорой помощи.
Инцидент произошёл около 8:00 по местному времени в общеобразовательной школе Käthe Kollwitz, в городке Люнен.
Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, однако полиция сумела перехватить его с помощью вертолета, сообщают немецкие СМИ.
Подозреваемый в убийстве подросток арестован. В настоящий момент его допрашивают. Пока о его мотивах ничего не известно. Ведется следствие.
Поддержать учеников и родителей в школу пришли священники. Занятия были отменены.
"Ужасный поступок. Молодой человек убит в таком раннем возрасте. Мое сердечное сочувствие семье, друзьям и одноклассникам", - передают немецкие СМИ слова министра образования Германии Ивонны Гебауэр. Она добавила, что со школьниками работают психологи.
Мэр Люнена Юрген Кляйн-Фраунс сообщил, что он в ужасе и ошеломлен случившимся, он выразил соболезнования семье жертвы.
"Наши мысли обращены к школьному сообществу. В это сложное время мы с вами. Никакие слова не смогут помочь. Но мы покажем, что такие ситуации в Люнене переживают вместе", - заявил он.
Как сообщают немецкие СМИ, и жертва, и подозреваемый - граждане Германии.
У подозреваемого, как сообщается, также есть казахский паспорт.
Издание Bild сообщает, что в последнее время подозреваемый учился в другой школе, но в этот день пришел в Käthe Kollwitz вместе с матерью.
Школа Käthe Kollwitz - одна из двух общеобразовательных школ в Люнене. В ней почти тысяча учеников. На сайте образовательного учреждения говорится, что в школе "приветствуются все дети, они любят быть вместе и учиться друг у друга".
Чиновники земли Северный Рейн-Вестфалия недавно призвали решить проблему насилия среди молодежи в этом наиболее населенном штате Германии.
По данным полиции, в 2016-м году каждое пятое нападение в регионе было совершено человеком, не достигшим 21 года.
В России за одну неделю января этого года произошло два нападения на школу.
Первое случилось в Перми: 15 января ученик и бывший ученик школы пришли в школу № 127 и напали с ножом на учительницу, затем на учеников. Пострадали 15 человек, 12 из которых были доставлены в больницы с ранениями. Нападавшим подросткам предъявлены обвинения в покушении на убийство по предварительному сговору. После того как их выпишут из больницы, нападавших отправят в СИЗО.
19 января в военном городке Сосновый Бор, входящем в состав Улан-Удэ, девятиклассник напал с топором на учительницу и учеников, сначала бросив в них зажигательную смесь, а после попытался покончить с собой. Пострадали семь человек.
Самое известное в Германии нападение на школу, известное как "массовое убийство в Виннендене", произошло в 2009 году. 17-летний Тим Кречмер расстрелял из пистолета учеников и учителей своей бывшей школы в городе Винненден, на юго-западе Германии неподалеку от Штутгарта, а позже покончил с собой. 16 человек погибли, еще 11 получили ранения.