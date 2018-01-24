В школе в Германии за убийство подростка задержан одноклассник

Об этом сообщает полиция, уточняя, что 15-летний школьник ударил ножом 14-летнего.

Сообщается, что подросток получил ранение в область шеи и скончался до приезда скорой помощи.

Инцидент произошёл около 8:00 по местному времени в общеобразовательной школе Käthe Kollwitz, в городке Люнен.

Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, однако полиция сумела перехватить его с помощью вертолета, сообщают немецкие СМИ.

Подозреваемый в убийстве подросток арестован. В настоящий момент его допрашивают. Пока о его мотивах ничего не известно. Ведется следствие.

Поддержать учеников и родителей в школу пришли священники. Занятия были отменены.

"Ужасный поступок. Молодой человек убит в таком раннем возрасте. Мое сердечное сочувствие семье, друзьям и одноклассникам", - передают немецкие СМИ слова министра образования Германии Ивонны Гебауэр. Она добавила, что со школьниками работают психологи.

Мэр Люнена Юрген Кляйн-Фраунс сообщил, что он в ужасе и ошеломлен случившимся, он выразил соболезнования семье жертвы.

"Наши мысли обращены к школьному сообществу. В это сложное время мы с вами. Никакие слова не смогут помочь. Но мы покажем, что такие ситуации в Люнене переживают вместе", - заявил он.

Как сообщают немецкие СМИ, и жертва, и подозреваемый - граждане Германии.

У подозреваемого, как сообщается, также есть казахский паспорт.

Издание Bild сообщает, что в последнее время подозреваемый учился в другой школе, но в этот день пришел в Käthe Kollwitz вместе с матерью.

Школа Käthe Kollwitz - одна из двух общеобразовательных школ в Люнене. В ней почти тысяча учеников. На сайте образовательного учреждения говорится, что в школе "приветствуются все дети, они любят быть вместе и учиться друг у друга".

Чиновники земли Северный Рейн-Вестфалия недавно призвали решить проблему насилия среди молодежи в этом наиболее населенном штате Германии.

По данным полиции, в 2016-м году каждое пятое нападение в регионе было совершено человеком, не достигшим 21 года.

В России за одну неделю января этого года произошло два нападения на школу.

Первое случилось в Перми: 15 января ученик и бывший ученик школы пришли в школу № 127 и напали с ножом на учительницу, затем на учеников. Пострадали 15 человек, 12 из которых были доставлены в больницы с ранениями. Нападавшим подросткам предъявлены обвинения в покушении на убийство по предварительному сговору. После того как их выпишут из больницы, нападавших отправят в СИЗО.

19 января в военном городке Сосновый Бор, входящем в состав Улан-Удэ, девятиклассник напал с топором на учительницу и учеников, сначала бросив в них зажигательную смесь, а после попытался покончить с собой. Пострадали семь человек.