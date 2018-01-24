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Предприятие бывшего генсека центристов по заказам полиции перевозит умерших

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Прийт Тообал.

ФОТО: Sander Ilvest

Связанное с бывшим генеральным секретарем Центристской партии Прийтом Тообалом бюро обрядов Rahula, по заказу Департамента полиции и погранохраны начало предлагать в пяти уездах Эстонии услуги транспортировки умерших, а также намеревается открыть поминальные залы в Пярну, Рапла и Хаапсалу.

«В 2017 году мы выиграли объявленный Департаментом полиции и погранохраны конкурс госпоставок, в рамках которого по заказам департамента осуществляем транспортировку людей, умерших по самым разным причинам — погибших в пожаре, в результате самоубийства или убийства, словом, там, где в дело приходится вмешиваться полиции», - пояснил Тообал BNS.

Конкурс госпоставок выиграла фирма OÜ Kildu Grupp (прежнее название - Kuusiku Tall OÜ) на оказание соответствующих услуг в пяти уездах — Ярваском, Ляэнеском, Вильяндиском, Рапласком и Пярнуском. Общая стоимость договора 525 000 евро.

«Мы хотим предлагать и последующие за такой транспортировкой услуги, чтобы позднее близкие погибшего или умершего могли к нам обратиться за оказанием похоронных услуг — покупкой гроба, проведением церемонии, арендой поминального зала, покупкой могильных плит, урн, проведением кремации и прочим, связанным с этой стороной жизни», - пояснил Тообал.

Первое бюро обрядов Rahula и поминальный зал Тообал открыл год назад в Сууре-Яани, после этого к ним добавились бюро в Вильянди и Пайде.

«В течение этого времени мы оказали услуги родственникам более 200 умерших. Это достаточно много, - сказал Тообал. - Важнее всего, чтобы можно было предложить людям достойные услуги, современные и качественные. Нас на этом рынке услуг хорошо приняли, наши услуги оценили по достоинству».

Тообал добавил, что его фирма планирует расширить полный пакет услуг в Рапла, Хаапсалу и Пярну, при этом Пярну является в этом списке приоритетом.

Единственным собственником и членом правления фирмы OÜ Kildu Grupp является бизнес-партнер Тообала, Михкель Раудсепп.

В 2016 году фирма занималась развитием центра коневодства в Кильду. При обороте в 4865 евро фирма Тообала понесла убытков на 38 978 евро.

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