На юбилейном Певческом празднике прозвучит произведение русского композитора

«Составление репертуара Певческого праздника - настолько продолжительный и многосторонний процесс, что здесь невозможны ни резкие заявления, ни попытки использовать Певческий праздник для решения каких-то посторонних проблем», - сказал во вторник BNS главный дирижер XXVII Певческого праздника Пеэтер Перенс.

В программе праздника есть оркестровое произведение русского композитора — Николая Римского-Корсакова «Шествие князей» из оперы-балета «Млада». Мужские хоры исполнят также латвийскую народную песню Riga Dimd.

«Художественная комиссия Певческого праздника, которая составляет его программу, должна быть очень чувствительной и уметь в достаточной мере хорошо слушать и слышать эстонскую хоровую музыку, эстонскую духовую музыку, понимать, что в этой музыке происходит, что в ней есть ценного, какая часть ее представляет традиции, какие произведения обязательно должны быть исполнены, каким композиторам следует заказать новые произведения. За выбором каждой песни, каждого музыкального произведения всегда очень длинная история, не просто песня или пьеса. По этой причине такая постановка вопроса не совсем уместна», - сказал Перенс.

Тему возможного включения песен на русском языке в программу Певческого праздника поднял в мае 2017 года в телепередаче канала ЭТВ «Поговорим начистоту» тогдашний вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

«Местные русские гораздо лучше будут понимать эстонскую культуру, если большинство или многие станут приходить на певческие праздники и это наверняка произойдет быстрее, если прозвучит русская песня. Именно такова была мысль и прозвучала она в контексте обсуждения вопросов интеграции», - сказал тогда Кылварт.

По его словам, это может быть не обязательно русская песня, а песня на русском языке. «Нам тогда проще будет найти путь к сближению. Этот шаг должна сделать как одна, так и другая сторона», - отметил Кылварт.

Перенс подчеркнул, что хотя песен на русском языке в программе праздника нет, русскоязычные хоры на Певческом празднике — самые желанные гости. «Абсолютно. Можно даже сказать, что русские хоры на Певческих праздниках обратили на себя внимание исключительно хорошим репертуаром. Что касается пения на эстонском языке, то в этом русские хоры являются по меньшей мере равными партнерами эстонским коллективам, порой этим репертуаром она владеют даже лучше. Так что Певческий праздник открыт для всех, добро пожаловать!», - призвал главный дирижер юбилейного праздника.

По словам Перенса, следующий Певческий праздник будет отличать исключительно большая доля новых произведений — в репертуаре 16 новых пьес и девять новых аранжировок.