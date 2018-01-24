Студия Postimees: русские в Эстонии – настолько ли всё печально? 12.00!
24 января 2018 г., 0:26
Недавно в СМИ были обнародованы результаты британского исследования, которое нарисовало печальную картину жизни русских в Эстонии: отчуждение, недовольство, тяга к России и многое другое.
Настолько ли всё печально? Тему обсудят в студии директор Центра европейских инициатив Евгений Криштафович и предприниматель Леонид Цингиссер. Смотрите прямой эфир в 12.00!
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.