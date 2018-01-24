среда, 24 января 2018 г.
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«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

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  • Студия Postimees: русские в Эстонии – настолько ли всё печально?

Студия Postimees: русские в Эстонии – настолько ли всё печально? 12.00!

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Леонид Цингиссер, Евгений Криштафович

ФОТО: Pm

Недавно в СМИ были обнародованы результаты британского исследования, которое нарисовало печальную картину жизни русских в Эстонии: отчуждение, недовольство, тяга к России и многое другое. 

Настолько ли всё печально? Тему обсудят в студии директор Центра европейских инициатив Евгений Криштафович и предприниматель Леонид Цингиссер. Смотрите прямой эфир в 12.00!

  • Почему исследования настроения русских в Эстонии проводят британские службы?
  • К чему может привести постоянное педалирование этой темы?
  • Как государство должно реагировать на подобные исследования? Что следует делать?
  • Почему в списке тревожных симптомов оказался тезис: «Эстония и Россия должны сотрудничать»?

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале. 

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