В Бельгии полицейские открыли огонь по напавшему на них человеку с ножом

Как говорится в сообщении, человек с ножом в руках направился в сторону полицейских с предполагаемым намерением атаковать их, после чего стражи порядка сделали несколько выстрелов, пишет Newsru.com.

"Преступник доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - сообщил представитель местной прокуратуры.

"Выражаю свою поддержку железнодорожной полиции Гента", - позже написал в Twitter министр внутренних дел королевства Ян Ямбон.

Прокуратура Гента пока не знает мотивов действий мужчины с ножом, которого ранили полицейские на железнодорожной станции, заявила РИА "Новости" официальный представитель ведомства Ан Сконьянс. По ее словам, задержанного мужчину прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

В минувший понедельник, 22 января, власти Бельгии снизили национальный уровень террористической угрозы в связи с уменьшением риска теракта спустя почти два года после атаки, унесшей жизни 32 человек в Брюсселе.