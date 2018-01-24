В Таллинне в аварии пострадал девятилетний мальчик

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного около 12.56. У здания по адресу Викерлазе, 16 стоявший у края проезжай части девятилетний мальчик соскользнул с бордюра на дорогу, задел проезжавший мимо автомобиль Honda CR-V, которым управляла 28-летняя женщина, и упал.