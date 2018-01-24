В Таллинне в аварии пострадал девятилетний мальчик
24 января 2018 г., 7:33
В среду, 23 января, в столичном районе Ласнамяэ в аварии пострадал девятилетний мальчик, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного около 12.56. У здания по адресу Викерлазе, 16 стоявший у края проезжай части девятилетний мальчик соскользнул с бордюра на дорогу, задел проезжавший мимо автомобиль Honda CR-V, которым управляла 28-летняя женщина, и упал.
Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.