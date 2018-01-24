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  • В Таллинне в аварии пострадал девятилетний мальчик

В Таллинне в аварии пострадал девятилетний мальчик

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В среду, 23 января, в столичном районе Ласнамяэ в аварии пострадал девятилетний мальчик, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного около 12.56. У здания по адресу Викерлазе, 16 стоявший у края проезжай части девятилетний мальчик соскользнул с бордюра на дорогу, задел проезжавший мимо автомобиль Honda CR-V, которым управляла 28-летняя женщина, и упал.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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