среда, 24 января 2018 г.
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  • Почему, несмотря на совсем другую моду, для покраски стен лучше предпочесть теплые тона

Почему, несмотря на совсем другую моду, для покраски стен лучше предпочесть теплые тона

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ФОТО: arch-berloga.com

Цвета, имеющие не только приятный вид, но и вкусные сладкие названия, воспринимаются большей частью людей с удовольствием. Они создают в жилом помещении атмосферу теплоты, приязни, спокойствия. И, наверное, поэтому не выходят из моды.

К сладким цветам относятся:

кремовые - молочно-белый, пена от капучино, крем-брюле; нежные желтые - ваниль, сливочное масло, арахис; розово-бежевые - шоколадное мороженое, какао с молоком, молочный шоколад; розово-коричневые: карамель; коричневые - светлые и темные оттенки кофе с молоком, ирис.

ФОТО: Фото: ticca.ru

Все цвета сладкой палитры теплые, мягкие, не интенсивные. К ним не относятся холодный бежевый, ярко-белый. Темный горький шоколад уже не будет входить в эту гамму, как и насыщенный желтый.

Сладкие цвета приятны для восприятия, на них можно смотреть долго, глаза от них не устают. Энергетика у этих цветов слабая, не насыщенная, не напористая. Их не назвать глубокими. Но при этом они не сухие и не глухие, а слегка светящиеся.

ФОТО: Фото: foto-interiors.com

Кроме того, у этой палитры есть приятная особенность – она делает нас на несколько лет моложе. Теплое сладкое свечение, исходящее от предметов и стен этой гаммы, визуально смягчает черты  и освежает цвет лица, делает менее заметными морщинки.

Более подробно о сладкой цветовой гамме в интерьере читаем ЗДЕСЬ

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