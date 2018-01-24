Почему, несмотря на совсем другую моду, для покраски стен лучше предпочесть теплые тона

Цвета, имеющие не только приятный вид, но и вкусные сладкие названия, воспринимаются большей частью людей с удовольствием. Они создают в жилом помещении атмосферу теплоты, приязни, спокойствия. И, наверное, поэтому не выходят из моды.
К сладким цветам относятся:
кремовые - молочно-белый, пена от капучино, крем-брюле; нежные желтые - ваниль, сливочное масло, арахис; розово-бежевые - шоколадное мороженое, какао с молоком, молочный шоколад; розово-коричневые: карамель; коричневые - светлые и темные оттенки кофе с молоком, ирис.
Все цвета сладкой палитры теплые, мягкие, не интенсивные. К ним не относятся холодный бежевый, ярко-белый. Темный горький шоколад уже не будет входить в эту гамму, как и насыщенный желтый.
Сладкие цвета приятны для восприятия, на них можно смотреть долго, глаза от них не устают. Энергетика у этих цветов слабая, не насыщенная, не напористая. Их не назвать глубокими. Но при этом они не сухие и не глухие, а слегка светящиеся.
Кроме того, у этой палитры есть приятная особенность – она делает нас на несколько лет моложе. Теплое сладкое свечение, исходящее от предметов и стен этой гаммы, визуально смягчает черты и освежает цвет лица, делает менее заметными морщинки.
Более подробно о сладкой цветовой гамме в интерьере читаем ЗДЕСЬ.