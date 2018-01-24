Смотрите видео: так выглядит квартира за 10 миллионов долларов!
24 января 2018 г., 17:04
На Парк-авеню в Нью-Йорке живут очень богатые люди, поэтому не удивительно, что цены на недвижимость там зашкаливают, уверен портал Kodu.
Вот, например, эта квартира площадью более 400 м2 на 15-м этаже стоит 10 миллионов долларов. В ней пять спален, гигантских размеров гостиная, нарядная столовая, кинотеатр и тому подобное.
По словам маклера Луиса Ортизе, это очень безопасное и уютное жилище вовсе не переоценено, а продается по правильной рыночной цене.
Смотрим видео, как выглядит эта квартира!