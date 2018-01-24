среда, 24 января 2018 г.
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  • Смотрите видео: так выглядит квартира за 10 миллионов долларов!

Смотрите видео: так выглядит квартира за 10 миллионов долларов!

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ФОТО: Ekraanitõmmis videost.

На Парк-авеню в Нью-Йорке живут очень богатые люди, поэтому не удивительно, что цены на недвижимость там зашкаливают, уверен портал Kodu

Вот, например, эта квартира площадью более 400 м2 на 15-м этаже стоит 10 миллионов долларов. В ней пять спален, гигантских размеров гостиная, нарядная столовая, кинотеатр и тому подобное. 

По словам маклера Луиса Ортизе, это очень безопасное и уютное жилище вовсе не переоценено, а продается по правильной рыночной цене. 

Смотрим видео, как выглядит эта квартира! 

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