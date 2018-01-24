Фото: водитель врезавшегося в грузовик автобуса скончался в больнице, еще несколько человек в тяжелом состоянии

В Центр тревоги в 12.18 поступило сообщение о ДТП на 56-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Арду столкнулись грузовик и автобус, перевозивший пассажиров.

По предварительным данным, автобус врезался в ехавший впереди грузовик, в результате чего пострадали люди: четыре человека были доставлены в больницу в тяжелом состояние и 12 человек медики скорой помощи осмотрели на месте. Всего в автобусе было 37 пассажиров. Водителя автобуса, который находился в тяжелом состоянии, спасатели вырезали из машины, а потом передали работникам скорой помощи. К сожалению, от полученных травм 71-летний водитель скончался в больнице.

Дорожный хаос на объезде

Из-за ДТП шоссе Таллинн-Тарту было закрыто для движения и весь поток был направлен через Паункюла. На узкой дороге движение местами одностороннее и на месте работают регулировщики. По словам читателя Postimees, кажется, что дороги не обслуживают, из-за метели они в плохом состоянии, образовались пробки, поэтому водителям следует запаститс временем. «У кого есть возможность, выбирайте для движения между Таллинном и Тарту шоссе Пийбе», - говорит читатель.

В 14.38 полиция сообщила, что открыла одну полосу движения на 56-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, но движение на месте ДТП по-прежнему нарушено.

По предварительным данным, в ДТП попал автобус Hansabuss линии Таллинн-Пайде-Тюри-Вильянди. Около 12.45 на месте ДТП были три машины скорой помощи, две машины спасателей и четыре полицейских автомобиля. Позже на месте уже было пять машин скорой помощи и четыре автомобиля спасателей.